«Дочка» Fix Price заменила зарубежный сервис управления мониторами на российский Liqvid Live

Сеть кофеен Fix Price Coffee (дочерний проект федеральной сети Fix Price) стала пользователем российского приложения Liqvid Live, предназначенного для управления контентом на экранах в несколько кликов. Таким образом сеть ушла от аналогичного дорогостоящего американского ПО и в настоящее время планирует увеличить количество собственных точек с подключением к российскому сервису.

«Работу с Liqvid Live мы начали с подключения двух мониторов, постепенно увеличивая их количество. До этого Fix Price Coffee была подключена к американскому сервису YoDeck. Но высокий курс доллара и сложное управление сервисом заставили задуматься о смене инструмента для управления контентом на мониторах. Первый тестовый месяц с Liqvid Live показал, что приложение действительно закрывает все проблемные места в вопросах управления контентом на мониторах, поэтому мы остановили наш выбор на этой российской разработке. Количество лицензий будет увеличивать с учетом роста количества кофеен – в наших планах открыть до конца 2021 г. в Москве и Московской области не менее 10-ти точек, долгосрочная перспектива – открыть более одной тысячи кофеен и стать кофейным брендом номер один в категории «кофе с собой»», - сказал СЕО Fix Price Coffee Семен Ломакин.

«Небольшие кафе, фудкорты, общепит в формате «стрит-ритейл» имеют важную потребность – информировать проходящих мимо людей о своих специальных предложениях и меню. Мониторы для этого подходят идеально, но управление ими “по старинке” – с помощью флешек, или через сложные технические решения – это головная боль для малого бизнеса. Liqvid Live избавляет от этих проблем, предлагая простое управление - буквально в несколько кликов», - отметила генеральный директор Liqvid Татьяна Лобачева.

Компания Liqvid (Москва) представила приложение Liqvid Live в магазине Google Play в мае 2021 г. За время тестирования приложение скачали и установили более 1500 клиентов в США, России и странах Юго-Восточной Азии. Онлайн-сервис Liqvid Live создан для малого бизнеса, который имеет в своих точках продаж и услуг мониторы для трансляции развлекательного контента, собственных информационных и промо-материалов. Приложение позволяет за считанные минуты настроить вещание, загружать любые форматы контента, создавать промо-материалы, подключать к сети неограниченное количество экранов, чередовать ТВ-трансляции с собственными промо-роликами. Это первый продукт на рынке, который дает возможность отказаться от флэшек и сложных программно-аппаратных решений.