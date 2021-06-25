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«Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки

«Билайн» разработал алгоритм, который позволит контролировать график вывоза твердых бытовых отходов из пунктов их временного хранения, а в перспективе искусственный интеллект позволит искать нелегальные свалки. Пилотные проекты по использованию решений планируется запустить в нескольких регионах России.

Основная задача нейросети, обученной специалистами «Билайн», - мониторить соблюдение графика вывоза твердых бытовых отходов из пунктов их временного хранения в режиме онлайн. Это позволит более эффективно осуществлять вывоз мусора подрядными организациями, а также перераспределять нагрузку в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение.

«Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на международной арене. Мы в «Билайн» понимаем, насколько актуально сегодня вовремя увидеть мусорные скопления и предотвратить процесс разложения, поэтому намерены разработать алгоритм, который позволит искать нелегальные свалки. Уже сегодня мы обучили нейросеть мониторить своевременность вывоза твердых отходов из пунктов хранения, так называемых «дворовых мусорок». Планируем и дальше развивать это направление, так как считаем эту работу необходимой для обеспечения экологической безопасности планеты», - сказал исполнительный вице-президент «Билайн» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Это уже не первая область, где нашла применение нейросеть «Beeline AI». Так, специалисты Digital блока компании разработали решение по анализу снимков с дронов специально для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которому искусственный интеллект помогает в спасении людей. За два года применения Beeline AI с воздуха было найдено 27 человек, только в 2020 г. искусственный интеллект «отсмотрел» 650 тыс. снимков, сопровождал отряд «Лиза Алерт» в 15 тыс. поисковых треках, проанализировал территорию 330 тыс. кв. км. Кроме того, нейронная сеть «Билайн» в одном из регионов России будет искать неровности или ямы, их глубину и размеры.

Эльяс Касми

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