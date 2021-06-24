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Интеграция Ритейл
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Waveaccess автоматизировала финансовые расчеты британской ритейл-платформы Jisp с сотнями розничных магазинов

Российская ИТ-компания Waveaccess автоматизировала работу CRM-отдела Jisp, цифровой платформы для розничной торговли. Теперь инвойсы (отчеты обо всех транзакциях по покупкам у ритейлеров за расчетный период) генерируются автоматически, что в разы увеличивает скорость перевода средств на счет магазина и делает полностью прозрачным начисление всех комиссий.

Транзакции по всем заказам, сделанным на платформе, проходят через финансовую систему Jisp, поэтому изначально средства за оплаченные покупки поступают на счета агрегатора, а не розничного магазина. Ритейлеру деньги переводятся по истечении расчетного периода. Для того чтобы это сделать, нужно сгенерировать отчет по всем транзакциям с разбивками, включающими возвраты и частичные возвраты, а также комиссии агрегатора. До недавнего времени это делалось вручную. Учитывая большое количество представленных в Jisp магазинов, отслеживать все транзакции таким образом было крайне сложно и неэффективно, а также подразумевало огромные трудозатраты.

Чтобы упростить задачу, команда Waveaccess разработала систему, позволяющую автоматически генерировать такие инвойсы и отправлять средства ритейлеру.

Данные обо всех транзакциях, привязанных к юридическому лицу каждого магазина, хранятся в Dynamics 365 Power Platform (CRM). Облачное решение Power Automate Flow решает вопрос генерации инвойсов и переводов. Технологии и решения, задействованные в этом проекте: Microsoft Power Apps Dynamics 365 (MS CRM), Power Automate Flow, SyncIT (интеграционная шина, собственная разработка Waveaccess). Благодаря использованию Power Platform от Microsoft удалось максимально снизить стоимость лицензий для внутренних пользователей системы.

Эльяс Касми

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