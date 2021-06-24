«Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус»

Российский вендор программного обеспечения «Турбо» (входит в «Консист бизнес групп», ГК «Ланит») успешно протестировал свои бизнес-решения на многопроцессорных серверах «Эльбрус», разработанных компанией «МЦСТ» и ИНЭУМ им. И.С. Брука.

Решение «Турбо» ERP на платформе «Турбо» Х было протестировано на совместимость с отечественным вычислительным комплексом на основе процессоров серии «Эльбрус» и операционной системы разработки «МЦСТ». На базе комплекса «Эльбрус» и СУБД PostgreSQL была развернута серверная компонента платформы «Турбо» Х и протестирована работа приложения. В результате «Турбо» ERP продемонстрировала полную работоспособность на серверах с российским центральным процессором.

Константин Трушкин, заместитель генерального директора «МЦСТ» сказал: «“Эльбрус” ‒ это полувековая история развития отечественной вычислительной технологии. Она востребована крупнейшими предприятиями, для которых главный приоритет – безопасность информации. Запрос на импортозамещение привел к еще одной интересной коллаборации, и сейчас можно говорить о перспективе появления нового независимого программно-аппаратного комплекса для наших заказчиков».

Алексей Дружаев, директор дивизиона «Турбо» «Консист бизнес групп» сказал: «Как вендору отечественного программного обеспечения для бизнеса нам важно иметь возможность предложить клиентам независимость не только на уровне платформы, но и с точки зрения «железа». Тестирование подтвердило полную совместимость «Турбо» с отечественными серверами».