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«Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки»

ООО «Цифровая логистика» совместно с ПСБ Факторинг, дочерней структурой ПАО «Промсвязьбанк», запустили сервис, благодаря которому пользователи Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) получают возможность оформлять услуги грузовых перевозок с отсрочкой платежа.

Новый сервис позволяет без предоставления документов пакетно устанавливать лимиты до 3 млн руб. и использовать их для оплаты услуг по грузоперевозке с отсрочкой платежа. Клиентам ЭТП ГП, заинтересованным в факторинге, не нужно больше искать деньги на оплату услуг авансом - достаточно при оформлении заказа выбрать оплату с отсрочкой. При использовании нового сервиса, по истечении отсрочки платежа, клиент оплачивает услуги в пользу факторинговой компании, тем самым восстанавливая свой лимит.

В отдельных случаях лимит может быть увеличен до 50 млн руб., для этого необходимо дистанционного предоставить два документа, которые будут рассмотрены в течение двух часов.

«Для нас крайне важно, что совместно с партнерами мы развиваем, цифровой подход не только к заказу непосредственно транспортировки (перемещения) груза, а также предлагаем и другие возможности, необходимые клиенту в процессе перевозки. Эти наши действия существенно упрощают доступ к услугам ЖД транспорта и повышают его конкурентоспособность», – сказал генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов.

«На практике предоставление отсрочки платежа позволяет увеличить клиентскую базу в среднем на 30%, а для запуска такого сервиса компании необходимо построить сложную систему оценки рисков и сбора платежей, поэтому оптимальным решением является привлечение партнера с достаточной экспертизой. Мы уверены, что созданный ПСБ онлайн-сервис по отсрочке платежа для заказчиков "Цифровой логистики" позволит компании расширить объем услуг для клиентов и увеличить количество заказов. ПСБ Факторинг один из первых на рынке пакетно установил лимиты финансирования на малый и средний бизнес, что, в свою очередь, позволит предпринимателям из этого сегмента пополнять оборотные средства максимально просто и удобно, без привлечения кредитов. Мы планируем расширять сервис и подключать к нему другие крупные компании рынка», - отметил Иннокентий Воловик, генеральный директор ПСБ Факторинг.

Эльяс Касми

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