CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция
|

Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Москва заняла в первое место в рейтинге инновационного развития регионов России. Его представил Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.

«В Москве работает более 130 тыс. технологических компаний. Причем 68 процентов из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии. Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы», — сказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Важная часть городской экосистемы для развития технологий — Московский инновационный кластер (МИК). Это платформа для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом.

К кластеру присоединились уже 22 тыс. организаций. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. В прошлом году участникам кластера одобрены субсидии и гранты общим объемом около 1 млрд руб. Самой востребованной мерой поддержки стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования.

В комплексную экосистему поддержки технологической отрасли также входят технопарки. Сегодня их в городе 43. 37 из них уже функционируют, еще шесть находятся на стадии создания в качестве инвестиционных приоритетных проектов.

«Такие площадки востребованы у бизнес-сообщества. Доля свободных площадей на действующих объектах — чуть более одного процента. Все технопарки обладают необходимой инфраструктурой для разработки и производства инновационной продукции. Помимо этого, резиденты могут получить финансовую поддержку Правительства Москвы», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По словам одного из авторов рейтинга, директора центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгения Куценко, первое место столицы обеспечивается высокими позициями по всем ключевым составляющим системы инноваций. Среди них — экономические условия, научный потенциал, инновационная активность бизнеса, экспорт инноваций, региональные меры поддержки. При этом, как и другие регионы, Москва обладает уникальными особенностями. Например, в числе ее преимуществ — цифровые возможности и мощный сектор наукоемких услуг.

«В этом и прошлом году Москва заняла высокие позиции в семи международных рейтингах цифровизации и развития экосистемы стартапов, а в трех столице удалось упрочить свое положение. Третий год подряд город входит в топ-10 наиболее развитых экосистем стартапов мира по версии исследовательского центра StartupBlink. Успехи Москвы отмечает и авторитетное издание Financial Times, чье аналитическое подразделение fDi включило Москву в топ-20 наиболее перспективных технологических городов Европы», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows

На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов

ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть

Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP

Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще