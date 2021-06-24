Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Москва заняла в первое место в рейтинге инновационного развития регионов России. Его представил Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.

«В Москве работает более 130 тыс. технологических компаний. Причем 68 процентов из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии. Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы», — сказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Важная часть городской экосистемы для развития технологий — Московский инновационный кластер (МИК). Это платформа для внедрения инноваций и взаимодействия между крупными компаниями, стартапами, промышленностью, научно-образовательными учреждениями и городом.

К кластеру присоединились уже 22 тыс. организаций. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. В прошлом году участникам кластера одобрены субсидии и гранты общим объемом около 1 млрд руб. Самой востребованной мерой поддержки стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования.

В комплексную экосистему поддержки технологической отрасли также входят технопарки. Сегодня их в городе 43. 37 из них уже функционируют, еще шесть находятся на стадии создания в качестве инвестиционных приоритетных проектов.

«Такие площадки востребованы у бизнес-сообщества. Доля свободных площадей на действующих объектах — чуть более одного процента. Все технопарки обладают необходимой инфраструктурой для разработки и производства инновационной продукции. Помимо этого, резиденты могут получить финансовую поддержку Правительства Москвы», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По словам одного из авторов рейтинга, директора центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгения Куценко, первое место столицы обеспечивается высокими позициями по всем ключевым составляющим системы инноваций. Среди них — экономические условия, научный потенциал, инновационная активность бизнеса, экспорт инноваций, региональные меры поддержки. При этом, как и другие регионы, Москва обладает уникальными особенностями. Например, в числе ее преимуществ — цифровые возможности и мощный сектор наукоемких услуг.

«В этом и прошлом году Москва заняла высокие позиции в семи международных рейтингах цифровизации и развития экосистемы стартапов, а в трех столице удалось упрочить свое положение. Третий год подряд город входит в топ-10 наиболее развитых экосистем стартапов мира по версии исследовательского центра StartupBlink. Успехи Москвы отмечает и авторитетное издание Financial Times, чье аналитическое подразделение fDi включило Москву в топ-20 наиболее перспективных технологических городов Европы», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.