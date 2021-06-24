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Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС

Компания «ИнфоТеКС» сообщает об успешном завершении испытаний квантовой системы ViPNet Quandor, проведенных на сети между МГТС и ГВЦ ОАО «РЖД».

Целью испытаний стала демонстрация корректной и устойчивой работы квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей на эксплуатируемой волоконно-оптической линии связи.

ViPNet Quandor — первая отечественная квантовая криптографическая система, выполняющая протокол квантового распределения ключей (КРК) и снабжающая симметричными криптографическими ключами средства защиты информации.

Конфиденциальность информации, передаваемой с использованием данной системы, обеспечивается шифрованием сетевого трафика при помощи симметричного криптографического алгоритма с использованием секретных ключей, выработанных в протоколе квантового распределения ключа. Стойкость данного протокола основана на фундаментальном принципе квантовой физики — невозможности измерить передаваемый фотон без изменения его состояния, таким образом вмешательство злоумышленника не может повлиять на формирование секретных квантовых ключей.

Использование технологии КРК решает важную задачу — автоматическую доверенную доставку секретных ключей в средства криптографической защиты информации без участия администратора.

«Наши изыскания в этом направлении начались в 2015 г., а в 2017 г. мы начали тесное взаимодействие с МГУ им. М.В. Ломоносова. За это время мы прошли путь от создания первых макетов, до полного производственного цикла и тестирования нашего оборудования на эксплуатируемых сетях. Успешно проведенные испытания с ОАО «РЖД» и МГТС позволили нам в очередной раз продемонстрировать возможности квантовой системы ViPNet Quandor по обеспечению безопасной передачи информации между доверенными узлами сети, а также корректность и устойчивость ее работы» , — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».

Эльяс Касми

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