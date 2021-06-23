МТС запустила ЦОД контейнерного типа для крупнейшей государственной региональной аптечной сети России

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске Центра обработки данных (ЦОД) для крупнейшей региональной аптечной сети России «Губернские аптеки». ЦОД обеспечит безопасное резервное хранение данных сети аптек, объединяющей 319 подразделений.

ЦОД контейнерного типа (КЦОД) предназначен для обеспечения бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры — вычислительного и телекоммуникационного оборудования, устройств хранения информации. Из-за постоянно растущей вычислительной нагрузки на свои существующие серверные мощности, а также в целях максимального обеспечения безопасности и бесперебойности работы внутренних ИТ-систем, «Губернские аптеки» выбрали установку резервного КЦОД.

Резервный ЦОД будет оснащен четырьмя ИТ-шкафами и готов выдерживать до 11кВт ИТ-нагрузки, что позволяет хранить данные всех филиалов и отделений предприятия на всей территории региона. Кроме того, контейнерный тип центра обработки данных позволяет минимизировать внешние вредные воздействия на установленное внутри оборудование, что обеспечивает его исключительную отказоустойчивость. Толщина стен, основания и крыши контейнера составляет 150 мм, что позволяет эксплуатацию в температурном диапазоне от -60 до +55 градусов.

«Актуальность услуги центров обработки данных сохраняется благодаря ежегодному росту объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. Кроме того, все больше процессов переходит в онлайн, что также требует дополнительных ИТ-мощностей. Компании, которые используют хранение в ЦОДах, задают высокие стандарты информационной безопасности», — отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.