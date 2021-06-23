HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма

Российская компания Т1 Консалтинг запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма. На сайте содержится подробное описание функционала Т1 TalentForcе и сценарии использования инструментов системы на всех этапах найма – от скрининга кандидатов до оформления документов при приеме на работу. Также на площадке можно найти информацию о тарификации, оформить бесплатный демо-доступ и заказать консультацию эксперта. В блоге сервиса HR-специалисты компании Т1 Консалтинг делятся собственной экспертизой.

Запуск лэндинга символизировал переход к финальной оптимизации и доработке системы HR CRM Т1 TalentForce в соответствии с запросами бизнеса. Пользователи рекрутингового сервиса смогут повысить скорость закрытия вакансий, снизив затраты и сократив влияние человеческого фактора. Особенно ощутим эффект использования Т1 TalentForce при массовом найме сотрудников.

«Создавая Т1 TalentForce, мы хотели предложить рынку продукт, который поможет специалистам кадровых служб компаний как на этапе найма персонала, так и в дальнейшей работе с ним. Система является отечественной, что делает решение интересным для заказчиков, ориентированных на импортозамещение. Интерес к сервису уже демонстрируют компании из различных сфер бизнеса, независимо от размеров и формы собственности», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор Т1 Консалтинг.

Т1 TalentForce предполагает комплексный подход: заявка на вакансию создается в несколько кликов. Система мгновенно оценивает резюме из всех основных хэдхантинговых источников и автоматически назначает интервью с самыми релевантными кандидатами. Итоги собеседования сразу сообщаются руководству бизнес-юнита и в отдел документального оформления новых сотрудников. Сквозные процессы позволяют специалисту HR службы подобрать подходящего кандидата буквально за несколько минут, а руководству компании – оценить эффективности работы рекрутеров.

Инструментарий Т1 TalentForce используется с момента открытия вакансии – этот и каждый последующие этапы находятся под контролем системы. Функционал сервиса позволяет отслеживать сроки закрытия вакансий, формирование воронки подбора, источники найма и причины отказа.

Для каждой позиции рекрутер может выбрать обязательные и необязательные этапы и использовать собственные настройки в качестве шаблона, что повышает скорость подбора подходящего кандидата на 47%. Еще один плюс новой платформы – интуитивно понятный веб-интерфейс.

На этапе анкетирования встроенный чат-бот сам опросит подходящих кандидатов и отберет наиболее релевантных. Вся переписка чат-бота сохраняется в базе системы, а рекрутер получает подробный аналитический отчет по результатам анкетирования. В случае если кандидат не подходит на данную позицию, но тем не менее обладает хорошими навыками и опытом, он будет включен в кадровый резерв. Для ускорения общения с кандидатами в Т1 TalentForce HR-специалист может создать несколько шаблонов писем для ответов.

«Разработчики учли практически все аспекты работы HR-службы, в том числе предусмотрели возможность учета рекомендаций на действующих сотрудников. Не секрет, что иногда квалифицированного специалиста легче найти внутри. Наша система позволяет обращаться ко всем источникам кадрового поиска – сервис открывает для рекрутеров вход в единую базу вакансий: в Т1 TalentForce выгружаются резюме специалистов с таких ресурсов как HeadHunter, SuperJob, LinkedIn, Хабр Карьера и из IT-платформы Podbor.io. В том числе поддерживается импорт резюме, выгруженных в Excel из других баз данных, а также из программам стажировок. При этом сервис автоматически распознает дубликаты документов», - сказал Виктор Финк, product owner Т1 Консалтинг.

Т1 TalentForce может также использоваться для повышения мотивации сотрудников. В системе создаются индивидуальные профили каждого работника, в которых отражаются цели и задачи, сформированные на основе матрицы компетенций и результатов аттестаций. Аналитика дает возможность отследить профессиональный рост внутренних кадров и аутсорс-работников, чтобы выявить, кто из них готов к карьерному повышению.

Платформа разработана командой Т1 Консалтинг и является ответом компании на вызов импортозамещения программного обеспечения. Система развернута в облаке Т1 Cloud.