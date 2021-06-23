«Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России

Проблема безбилетного проезда на общественном транспорте актуальна для каждого региона, его доля в общем объеме пассажирских перевозок различна и может составлять от 15% до 50% (при внедренной бескондукторной системе оплаты проезда). При этом, чаще всего, объективную и регулярную статистику получить сложно, это «большие данные» которые затратно собирать и анализировать «вручную». Поэтому цифры собираются в основном во время рейдов, по числу штрафов экспертно определяется число безбилетников. Например, в Москве за 2019 г. было выписано порядка 600 тыс. штрафов на общую сумму 632 млн рублей (данные ГКУ «Организатор перевозок»). По данным АО «Яргорэлектротранс» в Ярославле около 40% пассажиров не оплачивают поездку в общественном транспорте. В Перми с февраля по апрель 2021 года проходил тестовый период оплаты проезда без участия кондуктора, процент выявленных безбилетных пассажиров составил порядка 17% (данные департамента транспорта администрации города Перми).

«В Перми с перевозчиками, обслуживающими городские автобусные маршруты, заключены брутто-контракты. Они подразумевают перечисление перевозчиками оплаты за проезд в бюджет города и получение за это оплаты транспортной работы. Поэтому недополучение денежных средств от безбилетных пассажиров негативно сказывается на всей отрасли в целом и не позволяет развивать городской общественный транспорт с той скоростью, с которой хотелось бы», – пояснили в департаменте транспорта администрации города Перми.

Есть различные варианты решения проблемы безбилетников. В ряде регионов посадка пассажиров осуществляется через переднюю дверь. Это позволяет систематизировать посадку и высадку пассажиров на остановках общественного транспорта, а также повысить финансовую дисциплину при оплате проезда. Такой способ сейчас используют, например, в ряде городов Московской области, в Белгороде, Саратове. В Москве от такого решения отказались т.к. оно сильно увеличивает время посадки и общее время в пути.

Ряд регионов использует кондукторов. На каждом маршруте в Пензе, Перми, Екатеринбурге и Калининграде кондуктор в салоне не позволяет проехать без билета. Процент оплаченных поездок получается больше, однако это очень затратное решение с точки зрения перевозчика, который платит зарплату кондуктору. Зачастую размер фонда заработной платы кондукторов превышает сборы от дополнительных оформленных билетов.

В Твери, до перехода на новую модель транспортного обслуживания и внедрения комплексного цифрового решения, доля «зайцев» была на уровне 40%, а в 2020 этот показатель сократился до 10-12% (данные Министерства транспорта региона). Такого результата удалось добиться благодаря комплексному подходу.

«Для Тверского региона безбилетный проезд являлся такой же актуальной и острой проблемой, как и для других регионов России и мы решаем ее системно: планируем и осуществляем совместные рейды министерства транспорта Тверской области, компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» и полиции, выявляем нарушителей, привлекаем их к административной ответственности. Всего за год совместной работы мы в несколько раз сократили долю «зайцев», а сейчас у нас есть новый инструмент, который позволит полностью решить эту проблему», - рассказали в Министерстве транспорта Тверской области.

Как пояснили в Минтрансе Тверской области, речь идет о цифровом решении, инновационном инструменте от «Датапакс», который компания презентовала в середине июня 2021 года. По сути это сервис прогноза безбилетных проездов и автоматизации контрольных проверок, он дополняет комплексную систему управления общественным транспортом. Сервис успешно опробован в Тверской агломерации и его планируют внедрить в каждом регионе России, работающем по брутто контрактам.

По итогам пилотных испытаний решения для борьбы с безбилетниками в Тверском регионе более чем в 2 раза снизилось число «зайцев», а, следовательно, увеличилась собираемость билетной выручки.

По словам Максима Исаева, заместителя генерального директора «Датапакс», срок внедрения данного цифрового инструмента в регионе составляет не более 30 рабочих дней и уже в первый месяц, помимо резкого снижения числа безбилетников, можно на 30% увеличить эффективность работы «контролеров», до 10% снизить «холостые» наряды.

Прогнозирование безбилетных проездов осуществляется за счет обработки данных о перевезенных пассажирах и оплаченных проездов. Сервис включает в себя автоматическое планирование контрольных проверок за счет разработанной динамической математической модели, в автоматическом режиме формирует заказ-наряды в мобильном приложении контролеров, мониторит и анализирует ключевые показатели деятельности контрольных служб, предоставляет отчеты о проведенной работе.

На тепловой карте региона можно увидеть пиковые значения разницы между получаемыми с датчиков данные пассажиропотока и транзакциями в системе оплаты проезда общественного транспорта. Иными словами, это места, где наибольшее количество «зайцев», и требуется присутствие контролеров для проверки проездных документов.

У разработки нет аналогов в России, она востребована в каждом регионе, где транспортная система переведена на брутто-контракты. «Датапакс» предполагает внедрять новый сервис и в других регионах России.