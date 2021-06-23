«БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза

Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правительства работу первого самосвала БЕЛАЗ-7530Е в дизель-троллейном исполнении.

Для этого на производственной площадке в белорусском Жодино был создан полигон для испытаний дизель-троллейвозов с контактной троллейной линией общей протяженностью более 400 метров, 33 опорами и тяговой подстанцией мощностью 1,8 МВт. В ближайшие месяцы на нем проведут комплексные испытания, которые должны будут подтвердить прогнозные показатели эффективности троллейвозной модификации самосвала.

В торжественной церемонии открытия полигона и демонстрации техники приняли участие министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик, председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович, а также представитель потенциального заказчика первой опытной партии дизель-троллейвозов председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра.

Представляя собравшимся не только дизель-троллейвозную модель, но и в качестве сюрприза еще одну перспективную разработку – полностью электрический самосвал на аккумуляторных батареях - генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович отметил: «Выпуск таких машин – это перспективное направление развития карьерной техники БЕЛАЗ, учитывающее мировые тенденции по использованию альтернативных источников энергии. Эксплуатация дизель-троллейвоза способствует сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду и улучшению экологической обстановки в карьерах и прилегающих регионах. Мы предлагаем комплексные решения по организации всей необходимой инфраструктуры. И верим, что именно такой подход поможет нашим потребителям увеличивать производительность и снижать стоимость перевозок».

Присутствовавшие на мероприятии представители органов государственной власти России и Республики Беларусь высоко оценили не только научно-технический, бизнес-, но также и экологический потенциал разработки. Петр Пархомчик и Алексей Белик пообещали приложить все усилия для того, чтобы помочь проекту реализоваться, стать ярким примером взаимовыгодной межгосударственной кооперации.

Тему поддержал и ключевой на текущий момент бизнес-партнер проекта. Олег Мисевра, председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании», одного из крупнейших на Дальнем Востоке производителей угля заявил: «Сейчас мы активно занимаемся подобными проектами, нацеленными на снижение углеродного следа. Как потенциальный, заинтересованный заказчик, стараемся быть максимально вовлечены в ход разработки и тестирования новинки. Активно обсуждаем с белорусской стороной проведение опытно-промышленной эксплуатации машины на нашем «Солнцевском разрезе». Надеюсь, при всесторонней административной поддержке все получится».

Согласно предварительным договоренностям сторон в 2022 году на территории «Солнцевского угольного разреза» в Углегорском районе Сахалинской области планируется выстроить соответствующую инфраструктуру для проведения комплексных эксплуатационных испытаний самосвалов в дизель-троллейном исполнении. На первом этапе планируется построить опытно-экспериментальный участок троллейной линии протяженностью 1,5 км, на котором будут работать 5-6 таких машин. В дальнейшем, при успешном достижении заявленных технико-экономических показателей, будет рассмотрена возможность расширения эксперимента вплоть до полного перевода всего парка самосвалов.