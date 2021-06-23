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«Атач» и «Крок» договорились о совместном продвижении системы электронного документооборота

ИТ-компания «Крок» и разработчики системы документооборота «Атач» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно продвигать решение на рынок. Объединение технологической экспертизы в рамках партнерства позволит предложить широкому кругу компаний продукт, отвечающий требованиям современного цифрового предприятия.

СЭД «Атач» позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с документами. Продукт обладает рядом преимуществ: удобным интерфейсом, онлайн-чатом для ускорения коммуникации, поисковым сервисом и функцией редактирования документа в едином окне. Благодаря приложению, руководители могут оперативно согласовывать и подписывать документы из любой точки и со всех устройств – ПК, планшетов, смартфонов под управлением IOS, Android. Таким образом, система оптимизирует время сотрудников на всех уровнях, особенно топ-менеджмента, и позволяет эффективно контролировать исполнение поручений. «Атач» может эксплуатироваться почти при любых нагрузках и количестве пользователей, при этом время обработки операции в системе не превышает 200 миллисекунд.

Система была разработана в 2016 г. с целью создания альтернативы существующим системам электронного документооборота. Первое крупное внедрение системы состоялось в Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината в рамках стратегии по цифровизации компании «Индустрия 4.0». Теперь СЭД используется в более чем 60 обществах ПАО «ММК», суммарно охватывает более 11,5 тыс. пользователей и обрабатывает более 2 млн документов в год. С 2020 г. система используется в компании «Красцветмет», крупнейшем в мире производителе драгоценных металлов и изделий, и на предприятии по добыче и переработке кварцевых материалов «Бобровский кварцит».

Эльяс Касми

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