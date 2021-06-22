Seagate выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных Exos Corvault

Seagate Technology выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных, предназначенную для упрощения бесшовного управления данными и сокращения вмешательства человека в процессы макропериферии и ЦОД. Новая высокоплотная система хранения Exos Corvault предлагает производительность на уровне SAN. Она основана на революционной архитектуре хранения данных Seagate, которая сочетает в себе ASIC VelosCT шестого поколения, технологию защиты данных ADAPT и функцию автономного восстановления дисков.

Разработанная на платформе Seagate Exos 4U106 (12 Гбит/с) система Corvault предлагает доступность «пять девяток» (99,999%), помогая обеспечивать неизменно высокую надежность. Шасси максимальной плотности 4U вмещает 106 жестких дисков, занимая всего семь дюймов (18 см) в стойке. Оно оптимизировано для обеспечения максимальной производительности дисков путем защиты от вибрационных и акустических помех, перегрева и сбоев электропитания.

Сдвоенный контроллер системы хранения на базе новой микросхемы Seagate VelosCT оптимизирует параллельную работу всех приводов, обеспечивая превосходную производительность, а технология Seagate Advanced Distributed Autonomic Protection Technology (ADAPT), распределяя данные по всем дискам, обеспечивает их расширенную защиту и быстрое восстановление без ущерба для производительности.

Автономное восстановление привода (ADR) - это самокорректирующаяся система, с помощью которой привод на месте возвращается к нормальной работе без необходимости замены вручную. Технология ADR, разработанная компанией Seagate, позволяет вернуть большинство дисков в надежное рабочее состояние путем перенастройки диска для обхода сбойных компонентов. Она также помогает снизить воздействие компьютерных электронных отходов на окружающую среду, поскольку диски ADR восстанавливаются, а не выбрасываются.

Система Corvault поступит в продажу по всему миру через уполномоченных дистрибьюторов Seagate в июле.