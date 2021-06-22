СДЭК передаст искусственному интеллекту до 90% обращений

Компания СДЭК увеличила долю обращений, которые обрабатывает искусственный интеллект, до 60-75% от всех письменных обращений клиентов.

Как сообщают в компании, с марта по май, количество сессий (циклов обращения к боту в течение шести часов) «умного» чат-бота «Мегамозг» совместно с кнопочным ботом СДЭК выросло почти в два раза - с 26 до 46 тыс. в месяц. Как заявляют в компании Flomni, разработчике бота, в будущем эта доля может вырасти до 90%.

Бот СДЭК в мессенджере Viber использует искусственный интеллект, чтобы анализировать текст сообщений от пользователей и выдавать подходящие по смыслу ответы. Сейчас он умеет в автоматическом режиме уточнять данные курьера, отслеживать заказ, согласовывать дату и адрес доставки, предоставлять информацию по взаиморасчетам и др. Кроме того, он определяет тематику запроса пользователя, а также может распознавать характер запроса клиента и подбирать подходящий сценарий обслуживания. «По многим вопросам клиентов теперь нет необходимости ждать ответа оператора контактного центра. А свой вопрос можно написать в любой формулировке, нейросеть всё поймёт», - сказал Сергей Перевалкин, директор по развитию бизнеса Flomni.

«Внедрение “Мегамозга” в среднем увеличивает автоматизацию обслуживания на 30-40% по сравнению с кнопочными чат-ботами. Это помогает разгрузить операторов колл-центров и других сотрудников. По нашим подсчетам, бот “забирает” у них примерно 40 тысяч диалогов в месяц. Это около 500 тыс. руб. экономии, - отметила руководитель проектов коммерческой службы СДЭК Ольга Казначеева.

Первый «кнопочный» чат-бот СДЭК запустил в Viber еще в 2017 г. «Нашей главной целью на тот момент было исключение ожидания ответа оператора в очереди в часы пик. Мы проанализировали обращения, определили самые частотные и начали обучение бота», - добавила Ольга Казначеева.

В прошлом году к ботам СДЭК в соцсетях и на сайте добавился функционал на основе искусственного интеллекта «Мегамозг». Нейронная сеть обогатилась большим массивом неразмеченных диалогов для улучшения качества работы, а обучающая выборка была в разы увеличена. «Обучение бота не является слишком трудозатратным и сложным процессом. Но бота всегда нужно тюнинговать — дополнять, менять тематики, развивать существующие ветки. Поэтому, несмотря на то, что наш бот уже многое умеет, впереди еще много работы», - говорит представитель СДЭК.

К примеру, в мае 2021 г. «Мегамозг» выявил и обработал более 103 тыс. запросов по самой распространенной тематике в чат-боте в СДЭК в мессенджере - отслеживание заказа. Об этом спрашивает почти половина клиентов чат-бота. Всего же на чат-боты СДЭК подписано несколько миллионов человек. К примеру, в Viber - более 2,8 млн подписчиков. «Помимо существенного сокращения количества вопросов, на которые отвечали операторы, нам удается держать высокое качество консультаций. После диалога клиент по желанию может оценить работу бота. В этом году средняя оценка работы бота 4,67 из возможных 5», - сказала Ольга Казначеева.