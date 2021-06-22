По AspenTech поможет Shell Catalysts & Technologies оптимизировать управление операциями и цепями поставок

AspenTech объявила о том, что Shell Catalysts & Technologies, поставщик катализаторов, технических услуг и лицензированных технологий для нефтеперерабатывающих, газоочистных и химических заводов со всего мира внедряет программное обеспечение Aspen Plant Scheduler на своих предприятиях в Северной Америке и Европе.

Благодаря этому решению для управления цепями поставок компании смогут лучше взаимодействовать, координировать работу и понимать производственные процессы. За успешным пилотным проектом на заводе Shell Catalysts & Technologies в г. Гент (Бельгия) последует комплексное развертывание на других объектах.

«Очень важно, чтобы у персонала на производственных объектах и специалистов по поставкам был доступ к актуальным планам производства. Так они смогут менять график поставок, задавать вопросы и комментировать производственный процесс, оптимизируя его. Aspen Schedule Explorer — это эффективное и удобное решение, благодаря которому наши специалисты по планированию и технический персонал получают производственные данные в режиме реального времени», — рассказал Луи Ф. Филобело (Luis F. Filobelo), специалист исследовательского отдела Shell Catalysts & Technologies: «Мы хотим развернуть ПО Aspen Schedule Explorer на остальных наших заводах по всему миру».

ПО Aspen Schedule Explorer предлагает специалистам по эксплуатации и поставкам веб-интерфейс с постоянным обновлением данных производственных графиков в Aspen Plant Scheduler™, которые поступают из закрытого облака компании Shell Catalysts & Technologies. Решение сочетает в себе передовые технологии коммуникации и наглядного представления данных, в том числе архивных. Оно повышает производительность предприятия и оптимизирует цепочку поставок. Aspen Schedule Explorer — это единая платформа с удобным интерфейсом для взаимодействия отделов, которая дает полное представление о процессах в сложных и динамичных производственных средах.

«Продажи и операционная деятельность — ключевые процессы. Нужно быстро реагировать на новые возможности и проблемы в работе цепей поставок и на производственных объектах. Простые инструменты совместной работы и понятное представление данных в режиме реального времени позволяют отделам управления поставками и производством координировать действия в течение рабочего дня», — рассказал Дэвид Арбайтел (David Arbeitel), старший вице-президент по управлению продуктами в Aspen Technology: «Без этих возможностей не обойтись в современных производственных средах, где многие сотрудники работают удаленно, ведь нужно быстро реагировать на изменение условий».

«Aspen Schedule Explorer станет единым источником данных для всей компании Shell Catalysts & Technologies и будет масштабироваться с учетом изменчивой ситуации. Мы будем рады помочь компании Shell Catalysts & Technologies внедрить ПО Aspen Schedule Explorer на всех её предприятиях», - добавил он.