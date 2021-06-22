Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений

Nutanix объявляет, что решения Postgres Pro получили статус Nutanix Ready. Postgres Pro разрабатывает базы данных корпоративного уровня на основе PostgreSQL - наиболее быстро набирающей популярность реляционной СУБД. Компании провели расширенное тестирование, чтобы гарантировать совместимость, производительность и надежность работы баз данных Postgres Pro в вычислительных средах под управлением Nutanix.

Это сотрудничество открывает дополнительные возможности выбора инфраструктурных решений для сообщества пользователей PostgreSQL по всему миру. В то же время клиентам Nutanix открыт доступ к использованию наиболее продвинутой базы данных с открытым кодом. Для баз данных Postgres Pro, размещенных в виртуализированных средах Nutanix, обеспечивается совместимость, корректная работа встроенных функции, высокие показатели производительности и возможности масштабирования, характерные для решений обеих компаний.

Тестирование проведено для версий Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise на гиперконвергентной вычислительной платформе под управлением Nutanix AOS. Работа баз данных была проверена как в связке со встроенным гипервизором Nutanix AHV, так и с гипервизором ESXi.

Ключевые преимущества доступные клиентам Nutanix и Postgres Pro: СУБД корпоративного уровня, в том числе для высоконагруженных систем, на основе открытого кода с улучшенными характеристиками производительности, надежности и безопасности, валидированные программно-аппаратные платформы, включая типовые технические решения и инструменты сайзинга для быстрого развертывания, прогнозируемая масштабируемость инфраструктуры за счет web-scale архитектуры.

«Наши решения предназначены для построения крупных кластеров PostgreSQL с высокой доступностью. Мы работали над тем, чтобы добиться максимальной эффективности и надежности решений в виртуализированных средах под управлением Nutanix. Данная цель достигнута, что подвержено совместными испытаниями. Теперь мы ожидаем, что все большее количество клиентов, использующих частные и публичные облачные среды Nutanix, смогут оценить наши продукты и найти в них отличную альтернативу закрытым СУБД», - сказал Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Pro.

«Мы видим рост популярности баз данных, основанных на открытых разработках, и среди них Postgres Pro - очевидный идейный и технологический лидер. Компания предоставляет решения с более чем конкурентоспособными характеристиками, а также необходимые сервисы. Теперь решения Postgres Pro валидированы и отмечены статусом Nutanix Ready, что упростит подбор ИТ-инфраструктуры для баз данных с открытым кодом и гарантирует, что все компоненты будут работать совместно и с прогнозируемым результатом», - говорит Игорь Корнетов, технический директор Nutanix в России и СНГ.