VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed

VMware объявила о запуске облачной инициативы Zero Carbon Committed для своих партнеров. Цель инициативы — широкое принятие облачных технологий, способствующих защите окружающей среды. Инициатива поможет заказчикам VMware добиваться экологичности и углеродной нейтральности, работая с поставщиками облачных услуг, преследующими такие же цели.

Партнеры VMware со статусом Cloud Verified, участвующие в программе, должны использовать основанные на технологиях VMware программно-определяемые центры обработки данных, обеспечивающие экономичность инфраструктуры, энергоэффективность и углеродную нейтральность. Также они должны взять на себя обязательства по переводу этих ЦОДов на электропитание за счет возобновляемых источников энергии к 2030 г. К инициативе уже присоединились европейские компании Atea и OVHcloud, а также глобальные корпорации Equinix и IBM.

«Участник климатической инициативы становится двигателем изменений для всей экосистемы, — говорит Кьяра Сельветти (Chiara Selvetti), директор по устойчивому развитию Atea Sweden. — Компания Atea ставит перед собой ясную цель — 100%-ный переход на потребление энергии из возобновляемых источников. Это часть нашей экологической стратегии, благодаря которой наши заказчики осознают, какой вклад в сохранение окружающей среды вносят их ИТ-инвестиции, а наши сотрудники могут уверенно консультировать клиентов по вопросам экологичности».

«Мир все сильнее зависит от данных, и благодаря масштабному переходу с локальных хранилищ на облачные решения у нашей отрасли есть потрясающая возможность возглавить общее движение за экологичное развитие, — сказал Франсуа Стерин (François Sterin), главный отраслевой директор OVHcloud. — Мы видим, что заказчики всерьез заинтересованы в повышении эффективности ЦОДов, и очень гордимся тем, что первыми присоединились к облачной инициативе Zero Carbon Committed для партнеров VMware и обязались достичь полной углеродной нейтральности к 2030 году».

«Очень важно как можно скорее начать борьбу с изменениями климата, поэтому отрадно видеть, что компании, в числе которых клиенты и партнеры VMware, а также целые государства стремятся полностью перейти на использование безуглеродной энергии, — говорит Джо Багули (Joe Baguley), вице-президент и технический директор VMware в регионе EMEA. — Инициатива компании VMware продолжает ее курс помощи заказчикам в защите окружающей среды за счет более эффективного использования ИТ-инфраструктуры и облегчает переход наших клиентов и партнеров к низкоуглеродной экономике».

VMware давно работает над повышением своей экологичности, компания уже достигла углеродной нейтральности и поставила перед собой цель добиться нулевого уровня выбросов углерода в производственной и логистической деятельности к 2030 г. Это одна из целей Программы развития VMware до 2030 года — плана VMware по созданию более справедливого, экологичного и стабильного мира в следующие 10 лет. Главная составляющая 2030 Agenda — Intrinsic Sustainability («внутренняя экологичность»). Она помогает заказчикам VMware сокращать углеродные выбросы ЦОДов, переходя на решения для виртуализации, облачных вычислений и сотрудничества, и тем самым защищать окружающую среду.

VMware также поддерживает тенденцию на устойчивое развитие. К примеру, на прошедшем недавноVMWARE EXECUTIVE SUMMIT организаторы мероприятия подарили каждому участнику именное дерево. Идея инициативы заключалась в том, что недалеко от озера Байкал были посажены деревья, а участники получили именные сертификаты, подтверждающие посадку дерева.