Softline помогла «Доброфлоту» найти и подготовить план устранения уязвимостей в ИТ-инфраструктуре

Softline провела обследование инфраструктуры Active Directory и безопасности в компании «Доброфлот». Технический аудит позволяет проверить, насколько корректно внедрена инфраструктура, какие есть скрытые риски.

Active Directory (или AD) — это решение от Microsoft, позволяющее объединить различные объекты сети: компьютеры, сервера, принтера, и др. в единую систему. Многие компании используют AD в качестве основного инструмента для обеспечения бесшовной аутентификации и авторизации. Это ядро управления учётными данными, из-за чего AD становится одной из главных целей киберпреступников, желающих получить доступ к конфиденциальным данным.

Команда Sоftline сформировала полный отчёт по всем проблемам, ранжировала их по степени влияния. Также был подготовлен план устранения уязвимостей, улучшения инфраструктуры.

Sоftline предоставила профессиональную команду, которая имеют обширный опыт работы с программным обеспечением Microsoft. Инженеры имеют уникальные на рынке компетенции и собственноручно разработанный софт для технического аудита. Так, специалисты Softline за неделю могут обследовать выбранную технологию Microsoft и определить уязвимости, слабые места системы.

«Нельзя не отметить высокие компетенции инженерного состава, который непосредственно выполнял работу. Сотрудничество с командой Softline позволило открыть глаза на многие скрытые нюансы. Мы рады, что смогли выявить проблемы сейчас, так как в будущем мы планируем масштабировать инфраструктуру. Устранение уязвимостей при расширении могло бы привести к существенным расходам. Однако своевременное их обнаружение помогло сэкономить время и ресурсы специалистов. Теперь мы можем заблаговременно привести инфраструктуру в надлежащее состояние, и уже спокойно, безболезненно её расширять», — рассказала Ирина Серёгина, руководитель ИТ-управления группы компаний «Доброфлот».

«ИТ-специалисты “Доброфлота” — настоящие профессионалы. Однако обеспечение информационной безопасности предприятия — это непрерывный процесс, и в любой инфраструктуре могут быть “бреши”. Тем более, когда инфраструктура формировалась более 10 лет назад и некоторые детали остались “исторически” и по прошествии времени перестали отвечать новым стандартам. Глубокая экспертиза инженеров Softline в продуктах Microsoft позволила заказчику обнаружить эти бреши и начать устранение. Причём предприятие получило не только качественную услугу, но и возможность гибкой оплаты в рассрочку, воспользовавшись инструментом Softline Finance», — отметил Илья Еремеев, менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами Softline.