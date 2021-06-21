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Simetra поможет улучшить транспортное планирование в Ереване

Компания Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, оснастила мэрию Еревана программными комплексами PTV Vissim.

Программные продукты предназначены для прогнозирования интенсивности пассажирских и транспортных потоков, анализа транспортной сети и оценки вариантов развития инфраструктуры.

Программный комплекс PTV Vissim может применяться для решения большинства транспортных задач. В частности, позволяет детально моделировать улично-дорожную сеть с учетом реалистичной дорожной ситуации. ПО позволяет уже на стадии проектирования инфраструктуры сконструировать, визуализировать и проанализировать основные варианты организации движения, чтобы выбрать наиболее оптимальный способ.

«Современное ПО и новейшие разработки позволяют транспортным инженерам на принципиально новом уровне решать критически важные для страны задачи. Техническая оснащенность играет в их работе большую роль: анализируя рынок, мы видим, что все больше компаний приходят к этому выводу на практике», — рассказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

Эльяс Касми

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