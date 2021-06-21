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Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке

Компания Aveva, сообщила, что компания Henkel внедрила цифровые решения Aveva, чтобы ускорить обеспечение экологической стабильности в своей производственно-сбытовой цепочке. Благодаря интеграции платформ AvevaTM System Platform, AvevaTM Historian и Aveva TM Manufacturing Execution System Henkel осуществляет мониторинг энергопотребления и минимизирует затраты. В результате компания в 2020 г. сократила затраты на €8 млн по сравнению с предыдущим годом; теперь ее цель — трехкратное повышение энергоэффективности к 2030 г.

Подразделение бытовой химии Henkel Laundry & Home Care приняло решение сократить энергопотребление и обеспечить соответствие стандартам ISO 50001 на всех производственных предприятиях. После установки программного обеспечения Aveva системным интегратором EMP Etteplan GmbH специалисты Henkel успешно оптимизировали сбор, обработку и передачу данных об энергопотреблении и вредных выбросах по всей производственно-сбытовой цепочке. В результате удалось добиться годового повышения эффективности использования ресурсов на производственных участках на 5-6%.

«Когда в 2013 г. мы начали внедрять цифровые решения Aveva, компания уже экономила ежегодно 3% энергии на каждую тонну произведенной продукции. После завершения проекта мы увидели заметный прирост энергоэффективности. Так, в 2020 г. основанная на ПО Aveva система экологического менеджмента (Environmental Management System, EMS) уменьшила годовое потребление энергии Henkel на 16% по сравнению с обычным ходом деятельности. Такого количества сэкономленной энергии достаточно для обеспечения трех миллионов жителей двух европейских столиц, Амстердама и Вены», — сказал Вольфганг Вебер (Wolfgang Weber), корпоративный директор подразделения Henkel Laundry & Home Care по цифровой трансформации и инженерным вопросам.

Решение Aveva позволило подразделению Henkel Laundry & Home Care решить все вопросы по архитектуре информационной системы, связанные с сокращением вредных выбросов. Уже через полтора года проект, включавший решение для мониторинга энергопотребления на основе Aveva System Platform и Aveva Historian, начал приносить первые подтвержденные выгоды.

Эльяс Касми

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