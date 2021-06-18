«ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями

«ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями.

«Новое решение помогает делать процесс постановки и управления кросс-функциональными целями прозрачным, а также позволяет гибко управлять проектами для достижения стратегических целей компании», – отметила директор по работе с персоналом ГК ВТБ лизинг Диана Гринис.

«Лизинговая отрасль активно развивается, количество проектов внутри нашей компании увеличивается, и все больше сотрудников различных подразделений принимают участие в их реализации. Появление удаленных и распределенных команд только усилило потребность цифрового решения для управления кросс-функциональными целями, которые предполагают совместную работу в проектных командах», – сказала Диана Гринис.

Система управления кросс-функциональными целями компании создана командой внутренних разработчиков «ВТБ лизинг». Теперь полный жизненный цикл этого бизнес-процесса полностью автоматизирован. Аналитика в режиме реального времени помогает отслеживать статус реализации целей и инициатив и своевременно реагировать на изменения. При этом система бесшовно интегрирована в существующий процесс управления эффективностью деятельности компании.

В основе идеологии системы лежит методология декомпозиции стратегических инициатив компании до уровня целей конкретного сотрудника. Такой подход позволяет учитывать вклад каждого члена команды в реализацию значимых для компании проектов. «Это дополнительный инструмент повышения вовлеченности сотрудников, поскольку каждому сразу становится виден его вклад в общий результат», – отметила Диана Гринис.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки – немногим больше месяца ушло на разработку методологии и запуск системы для всех сотрудников ГК «ВТБ лизинг», включая международные дочерние компании. В результате компания получила гибкую систему управления кросс-функциональными целями, которая легко адаптируется под любые изменения.