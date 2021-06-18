Технология распознавания паспортов Smart Engines внедрена в приложении «Доход’ инвестиции»

IT-решение от Smart Engines позволяет упростить процесс открытия счета паевых инвестиционных фондов в мобильном приложении «Доход’ инвестиции» для iOS и Android. Технология обеспечивает полное извлечение информации на паспортах разного образца. Данные распознаются и автоматически вносятся в поля анкеты, которую подписывает клиент.

Использование программного продукта разработанного Smart Engines для распознавания паспортных данных позволяет обеспечить в мобильном приложении работу в соответствии с законом об обработке персональных данных. В процессе распознавания изображения с данными клиентов не передаются на обработку сторонним сервисам и третьим лицам, так как вся вычисления выполняются в локальной оперативной памяти самого устройства пользователя. Пользователь показывает документ камере телефона и алгоритмы Smart Engines в видеопотоке автоматически извлекают нужные данные в режиме реального времени.

«С внедрением IT-решения от Smart Engines произошли положительные изменения в пользовательском опыте клиентов мобильного приложения. Мы отмечаем существенное улучшение качества заполнения анкеты: ранее в среднем каждая шестая поступающая заявка содержала ошибки в паспортных данных, что служило причиной отказа в открытии счета. Со снижением количества некорректно заполненных анкет пропорционально сократилось время на их обработку клиентским отделом и внутренними службами», – комментирует генеральный директор УК «Доходъ» Маргарита Витальевна Бородатова.

Процесс открытия счета состоит из нескольких последовательных шагов, и заполнение паспортных данных – один из наиболее времязатратных. Благодаря автоматическому сканированию и распознаванию информации прохождение данного этапа существенно ускорилось, сократилось количество отказов от заполнения анкеты на этих шагах.

В планах компании «Доходъ» – интегрировать систему распознавания во все дистанционные сервисы открытия счета, а также использовать технологию в клиентском офисе для более эффективной обработки документов и уменьшения количества данных, вводимых клиентами и специалистами компании вручную.