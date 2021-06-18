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ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей

Более 50 тысяч московских врачей обеспечены смарт-картами для работы в Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы (ЕМИАС). Компания «ОТР» приняла участие в разработке проекта в партнёрстве с ISBС – мировым лидером и экспертом в производстве уникальных персонализированных идентификаторов и оборудования для них.

Основной этап проекта запустился в кратчайшие сроки в условиях пандемии. Несмотря на то, что медицинских работников столицы начали обеспечивать смарт-картами ещё в 2019 году, основной объем работ пришёлся на 2020 год. «Умная» технология используется для аутентификации специалистов в системе ЕМИАС и подписи рецептов пациентам.

Для реализации проекта ИТ-интегратор разработал специализированный программно-аппаратный комплекс, позволяющий принимать заявки на выпуск смарт-карт напрямую из системы заказчика, выпускать электронную подпись при взаимодействии с удостоверяющим центром и записывать её на персональную смарт-карту медицинского работника. В рамках проекта была налажена система потокового производства, что позволило выпускать более 10 тысяч карт в месяц.

Внедрение смарт-карт позволяет сократить документооборот и сосредоточиться на главных задачах: качественной диагностике и лечении пациентов.

«Каждая минута, сэкономленная за счёт сокращения документооборота, позволяет врачу уделить более пристальное внимание пациенту, – подчеркивает директор проекта со стороны ОТР Артём Щеблыкин. – Это повышает качество диагностики и уровень комфорта от использования услуг здравоохранения».

«Для проекта мы подобрали наши лучшие решения, - рассказывает руководитель проекта ESMART Token в ISBC Игорь Черепанов. – Смарт-карты для врачей должны не просто обеспечивать удобный и быстрый сервис, но и отвечать самым строгим требованиям к надёжности. Защита персональных данных – это ключевой приоритет, на котором мы сосредоточились».

Владимир Бахур

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