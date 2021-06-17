В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных

Linxdatacenter, провайдер решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, интегрировала новый инструмент защиты данных и ИТ-систем Veeam B&R в облачный клиентский портал vCloud Director.

Клиенты получили возможность управлять своими виртуальными машинами из единого окна и настраивать для них сценарии резервного копирования. Новый инструмент запущен и активирован на всех площадках Linxdatacenter – в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве для пользователей облачных сервисов компании, которые используют комбинацию инструментов Veeam + vСloud.

«Мы внедрили панель управления резервным копированием прямо в клиентский портал vCloud Director. Это решение существенно упростило задачи администрирования облачной составляющей ИТ-инфраструктуры клиентов. Сегодня для большинства из них задачи резервирования ИТ-систем и данных играют критически важную роль. Особенно на фоне таких громких событий, как недавний пожар в глобальном ЦОДе OVH, когда выяснилось, что у множества клиентов дата-центра пропали данные без возможности восстановления. Подобные случаи подчеркивают необходимость иметь самые современные инструменты для защиты непрерывности бизнеса путем резервного копирования всех данных и систем», – сказал Максим Халькевич, руководитель группы цифровых сервисов и информационной безопасности Linxdatacenter.

Единое окно для управления резервным копированием реализовано в рамках проекта по обновлению стека технологий VMware, на котором построено управление виртуальной инфраструктурой Linxdatacenter. Проект запущен в начале 2021 г. как часть общей стратегии по непрерывному развитию облачной платформы Linxdatacenter.

Новый инструмент защиты данных Veeam Backup & Replication обновлен до версии 11, а тенант-портал vCloud Director – до версии 10.1.

Veeam Backup & Replication – стандартный инструмент вендора для защиты облачных, виртуальных, физических и SaaS-систем. Это основа платформы Veeam, которая предлагает резервное копирование, восстановление и репликацию критически важных систем, включая VMware, AWS, Microsoft Azure, Windows, Linux, NAS и корпоративные приложения.

Тенант-портал vCloud Director используется для создания, настройки и администрирования виртуальных машин, контейнеров vApps и сетей внутри них. Портал также позволяет настраивать расширенные сетевые возможности, создавать и управлять каталогами, шаблонами vApp и VDC, а также работать с сетями центров обработки данных.