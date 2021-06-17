Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud

Онлайн-издание «За рулем» перенесло инфраструктуру сайта на облачную платформу Softline Cloud. Реализация проекта позволила заказчику обеспечить стабильную работу портала, а также соблюдение 152-ФЗ, требующего размещения персональных данных на территории России. Около 70% инфраструктуры «За рулем» перенесено в облако Softline. Заказчик планирует увеличивать этот объем.

Сайт — это важнейший проект издательства. Любое падение или несколько часов простоя ведут к репутационным потерям и потенциальным убыткам. В связи с этим издательство «За рулем» искало надежное, проверенное годами облачное решение.

Команда проекта смогла обеспечить не только стабильную работу сайта в облаке, но и «подушку безопасности». Как и многим интернет-изданиям, «За рулем» необходимо справляться с сезонностью: резким всплеском числа посещений в определенные периоды. Так, специально под заказчика облако Softline держит запас ресурсов на случай динамического роста инфраструктуры. При этом срок выделения резервных мощностей составляет до 4 часов.

«В прошлом мы имели негативный опыт работы: онлайн-портал несколько раз падал, мощностей провайдера не хватало для поддержания непрерывной работы. Мы опасались размещения на российской облачной платформе, однако специалисты Softline продемонстрировали высокий уровень экспертизы и изменили наше мнение. Компания предоставила не только надежное решение, но и технически подкованных специалистов, готовых оперативно помочь в случае возникновения любых вопросов», — отметил Дмитрий Пильников, заместитель генерального директора по цифровым технологиям «За рулем».

«Как только представители заказчика задавали вопрос — мы сразу же давали развернутый ответ. Мы были очень открыты: предложили демо, обозначили команду. Любые вопросы очень быстро нами отрабатывались. Заказчику всегда есть к кому обратиться по нескольким линиям поддержки: это и service manager, и solution sales, и account manager. Даже если кто-то один занят, то всегда можно найти человека, который поможет решить проблему», — сказал Алексей Рыжков, ведущий менеджер по продажам решений Softline.