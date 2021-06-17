Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО

Интеллектуальную систему управления производственными активами предприятий F5 EAM включили в Единый реестр отечественных программ от Минцифры России. Решение, разработанное Factory5 (входит в группу Ctrl2GO), одобрено экспертным советом по российскому программному обеспечению и рекомендовано для внедрения на промышленных предприятиях.

F5 EAM — инструмент для автоматизации рутинных процессов управления техническим обслуживанием и управления активами. Он помогает повысить готовность оборудования и снизить затраты на ТОиР с помощью оптимизированного планирования, а также создает единую базу оборудования и его истории, помогает контролировать персонал.

Используя данные о реальном техническом состоянии оборудования, F5 EAM автоматически создает план ремонтных работ с учетом как необходимых плановых работ, так и дополнительных работ по устранению выявленных инцидентов. При наличии ограничений по МТР, персоналу, ремонтным площадкам или технологическому оборудованию, F5 EAM может провести балансировку плана по ресурсам, чтобы снизить простои на ТОиР и в ожидании ТОиР.

«Мы рады, что с включением F5 EAM в реестр Минкомсвязи эффективное управление активами станет доступнее для российских промышленных предприятий, — отмечает Сергей Мень, коммерческий директор Factory5. — Сегодня компании с крупным и разнообразным парком оборудования и высокими затратами на техническое обслуживание нуждаются в решении, которое предоставляет автоматические рекомендации о том, когда и какие именно технические мероприятия нужно назначить, чтобы устранить выявленные инциденты в работе оборудования и обеспечить надежность оборудования».