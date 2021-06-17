«Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово»

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации цепочек поставок группы «Черкизово». Результаты проекта позволили пересмотреть формирование текущих потоков продукции и определить наиболее эффективные изменения для маршрутов доставки. В перспективе новое ИТ-решение поможет компании добиваться ежемесячного сокращения операционных затрат.

Группа «Черкизово» – производитель с обширной производственной и логистической инфраструктурой, который поставляет свою продукцию в федеральный ритейл и крупнейшие сети ресторанов по всей России, а также экспортирует ее в страны СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, Африки. Чтобы оптимизировать существующие цепочки поставок, сократить затраты на складскую и транспортную логистику, определить потенциальные зоны роста, «Черкизово» требовалась промышленная SCD-система. Компания выбрала решение на базе LLamasoft Supply Chain Guru, а в качестве эксперта по внедрению – ГК «Корус консалтинг», стратегического партнёра LLamasoft в России.

«Корус консалтинг» создал цифровых двойников цепочек поставок – математические модели, отображающие путь продукции от производства до полок магазинов и учитывающие сопутствующие этим процессам затраты. Для этого специалисты собрали широкий спектр данных: информацию о логистических затратах, производственной рецептуре, характеристики объектов инфраструктуры и производственных площадок, данные о клиентах, статистику продаж и др. Были определенны ключевые предпосылки, отражающие особенности цепей поставок и бизнес-процессов «Черкизово». Среди них – специфика и ограничения производства, требования к свежести продукции, в том числе в категории ultra fresh, условия обслуживания клиентов и многое другое. Все эти условия потребовали создания масштабных, комплексных математических моделей.

Помимо глобальной оптимизации всех цепей поставок группы «Черкизово» специалисты «Корус консалтинг» решали более специфичные задачи: повышение эффективности отдельных маршрутов в определенных регионах страны, оптимизация сорсинга продукции с учетом особенности обслуживания клиентов, а также повышение маржинальности бизнеса в целом. Рекомендации, сформированные по результатам моделирования, позволят «Черкизово» снизить ежемесячные затраты на использование складской инфраструктуры и транспорта, а также ощутимо оптимизировать суммарные операционные затраты.

Для автоматизации процессов обработки данных, используемых при моделировании и анализе, специалисты интегрировали платформу LLamasoft Supply Chain Guru с ETL-системой LLamasoft Data Guru. ИТ-инструмент упростил обработку, преобразование и использование информации при расчетах.

«Сложность цепей поставок в мясопереработке накладывает определенные требования как к процессам внутри компании, так и к инструментам, которые эти процессы поддерживают. Для эффективного развития бизнеса мы должны тщательно взвешивать каждое наше решение с точки зрения экономики и уровня сервиса, который мы предоставляем нашим клиентам. Внедрение инструмента сценарного планирования позволило нам принимать больше взвешенных решений в меньшие сроки, учитывая влияние на все сегменты бизнеса группы, быстро находить потенциальные возможности для сокращения издержек и увеличения прибыли», – говорит Евгений Субботин, директор по логистике и цепям поставок группы Черкизово.

«Созданные модели позволяют эффективно управлять цепочками поставок и проверять даже самые сложные бизнес-гипотезы в короткие сроки и в безрисковой среде. Использование цифровых двойников быстро окупается: по нашей оценке, рекомендации, предлагаемые в результате моделирования, помогут компании ежемесячно сокращать операционные затраты. Эффективное управление цепочками поставок в масштабах бизнеса “Черкизово” поможет минимизировать расходы, связанные с использованием логистической инфраструктуры и транспорта, на миллионы рублей», – комментирует Дмитрий Красилов, руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг».

Чтобы закрепить результат проекта и самостоятельно моделировать различные сценарии цепей поставок, в uруппе «Черкизово» был создан центр компетенций. Специалисты «Корус консалтинг» провели обучение ключевых бизнес-пользователей.

Группа «Черкизово» – крупнейший российский производитель мясной продукции под такими брендами как «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», «Черкизово» и др. В структуре компании несколько птицеводческих комплексов, мясоперерабатывающих предприятий, комбикормовых заводов, элеваторов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2020 году «Черкизово» произвела более 1 миллиона тонн мясной продукции.