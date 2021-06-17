HPE представит доклад «Теория и практика хранения статичных данных» в рамках онлайн-конференции CNews «Системы хранения данных 2021»

Менеджер по развитию бизнеса Hewlett Packard Enterprise Александр Шумилин в рамках онлайн-конференции CNews «Системы хранения данных 2021», которая состоится 6 июля 2021 года, представит доклад «Теория и практика хранения статичных данных».

Когда-то древний человек впервые взял в руки камень, который надолго стал для него универсальным орудием труда. Затем один за другим стали появляться специализированные инструменты, что сильно упростило задачу выживания. Современный эталон многофункциональности, «швейцарский нож», отлично подойдет для короткого применения. Для длительных работ профессионалы используют специализированные инструменты – заостренные каменные скребки, палки-копалки и перфораторы.

Сегодня для повышения шансов на «выживание» CIO и CDO должны обеспечить эффективное хранение данных и своевременный доступ к ним.

Привычные блочные СХД отлично справляются с широчайшим спектром классических корпоративных задач – базы данных, виртуализация и проч. Их актуальность не ставится под сомнение. Однако, они слишком дороги для тех типов данных, которые несут наибольший вклад в зеттабайтные прогнозы аналитиков. Наверняка вы обратили внимание на упоминание в этих прогнозах видео, медицинских снимков, фото, данных с датчиков с их множественными копиями и бэкапами. Чаще всего это уже сжатые прикладным ПО данные, не подразумевающие каких-либо модификаций. Для анализа или обработки они будут скопированы на серверы и рабочие станции пользователей в неизменном виде, а большинство преобразованных при обработке изображений будут сохранены как очередные версии.

Когда объем таких данных достигнет пары десятков терабайт, целесообразным станет их перенос на более экономичные хранилища. Что-то будет сохранено на лентах. А то, что к чему требуется обеспечить оперативный доступ, переедет на файловые и объектные хранилища. Это объясняет возрастающий интерес заказчиков к специализированным СХД, ориентированным на «холодные» и статичные данные.

О решениях по построению масштабируемых файловых и объектных хранилищ Вы узнаете из доклада «Теория и практика хранения статичных данных». Зарегистрироваться для участия в онлайн-конференции CNews «Системы хранения данных 2021» можно здесь.