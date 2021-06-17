Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial

Специалисты CorpSoft24 завершили проект по созданию облачного хранилища проектной документации для производственно-строительной компании ABC Industrial. С запуском хранилища сотрудники заказчика получили доступ к рабочим документам в режиме 24/7 из любой точки и с любого устройства.

ABC Industrial — российская группа промышленных и производственных компаний, специализирующихся на изготовлении модульных и быстровозводимых конструкций, а также на выполнении строительно-монтажных работ любой сложности.

«ABC Industrial реализует проекты по всей стране, часто ее сотрудники находятся «в поле» — на строительных объектах и площадках: им требуется доступ к рабочей документации, в том числе проектной, но ранее он был возможен только в офисе, так как все документы хранились на серверах компании», — сказал Алексей Слепинин, заместитель начальника коммерческого отдела Corpsoft24.

Corpsoft24 перенесла проектную документацию ABC Industrial в облачное хранилище на базе геораспределенных ЦОДов уровня Tier 3 на платформе NextCloud.

NextCloud представляет собой корпоративное хранилище данных, которое в отличие от массовых облачных сервисов является более надежным и не имеет проблем с доступом с разных устройств и гаджетов.

«Хранить информацию на серверах для компании, которая ведет работы по всей стране, крайне неудобно. Часто документы по проектам нужны именно здесь и сейчас, чтобы уточнить и согласовать работы. А если в офисе перебои с электропитанием, проектная документация вовсе недоступна. Облачное хранилище избавит наших заказчиков от простоев в работе и от проблем с доступом к актуальным документам», — отметил Алексей Слепинин.

По его словам, облачный сервис с доступом 24/7 обеспечит АВС Industrial динамическое управление с оплатой только за потребленные ресурсы, подключение из любой точки, в том числе с мобильных устройств и надежную защиту корпоративных данных.

«С применением облачного хранилища данных на базе Nextcloud мы наладили более четкое взаимодействие между отделами, имеем доступ к файлам из любой точки, даже с телефона, что позволяет оперативно решать вопросы непосредственно на объекте, даже если нет компьютера под рукой. Также хотелось бы отметить, что повысилась производительность работы с удаленными сотрудниками, так как они есть в общей системе, но с доступом только к определенном проекту», — отметил Сергей Крутик, главный инженер проекта ABC Industrial.

В будущем планируется масштабировать решение.