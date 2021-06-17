«Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина

«Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно со своим партнером «Тринити», системным интегратором полного цикла, внедрили систему хранения данных Aerodisk Engine в крупной детской поликлинике Санкт-Петербурга. В результате поликлиника смогла предоставлять цифровые сервисы для 40 тысяч своих пациентов.

В центре проекта — Детская городская поликлиника №49 Пушкинского района Санкт-Петербурга. В соответствии со стандартами, установленными Министерством здравоохранения РФ, срок хранения информации о пациентах медицинскими учреждениями составляет 25 лет. При этом данные о пациентах должны содержаться в электронной медицинской информационной системе. А для хранения такого большого объёма данных необходима СХД.

Проект развёртывания ИТ-инфраструктуры состоял из двух этапов. На первом этапе эксперты «Аэродиска» и «Тринити» установили двухконтроллерную СХД Aerodisk Engine N2 с дисковой полкой расширения Aerodisk Enclosure. Aerodisk Engine обеспечивает эффективное управление и защиту данных благодаря мощному оборудованию и передовому ПО российской разработки, включенному в реестр Минцифры.

Система помогла создать дисковое пространство отказоустойчивого кластера для работы медицинской информационной системы (МИС), хранения её резервных копий, а также архива электронных медицинских карт пациентов. Кроме того, в поликлинике были установлены серверы производства компании «Тринити» для создания отказоустойчивого кластера МИС из двух узлов.

«Многие организации, в том числе государственные, не доверяют отечественным технологиям: распространён стереотип, что они не могут составить конкуренцию продуктам иностранных игроков. Несмотря на это, мы остановили свой выбор на системах российского производителя “Аэродиска” и не прогадали: проект полностью оправдал наши ожидания. После удачного первого этапа мы продолжили развитие и планируем дальнейшее масштабирование ИТ-инфраструктуры, — отмечает Оксана Петровна Гирич, главный врач Детской городской поликлиники №49 Пушкинского района Санкт-Петербурга, — Также значимую роль сыграла компания “Тринити”: её специалисты подсказали, в каком направлении нам стоит двигаться, и предоставили аппаратную инфраструктуру».

Внедрённые решения обеспечивают блочные и файловые хранилища для работы МИС, а также хранения базы записей телефонных переговоров. Реализация второго этапа проекта запланирована на 2021 год. В его рамках «Аэродиск» и «Тринити» поставят вторую дисковую полку расширения Aerodisk Enclosure. В дальнейших планах — последующее масштабирование мощностей системы.

«Построение ИТ-инфраструктуры в медицинской организации — это всегда непростая и ответственная задача, ведь речь идёт о личных данных, чувствительных для десятков тысяч пациентов: рецептах и рекомендациях, выписках врачей, эпикризах, результатах лабораторных и инструментальных исследований. В таких условиях необходимо обеспечивать максимально высокий уровень информационной безопасности. И мы в очередной раз показали, что российские решения способны на это, — делится Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск». — Сегодня все медорганизации должны обмениваться данными с ЕГИСЗ. Растущий объем данных требует новых вычислительных мощностей, но выводит медицинское обслуживание на принципиально новый цифровой уровень».

Партнёром «Аэродиска» в проекте стала компания «Тринити», системный интегратор полного цикла и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры. Команда Тринити обладает богатым опытом внедрения и знаниями в области проектирования, построения и технического сопровождения ИТ-инфраструктуры любого уровня сложности: от поставок аппаратного и программного обеспечения до ввода в эксплуатацию федеральных ЦОД.

«Мы занимаемся поставками оборудования различных вендоров — как ведущих мировых производителей, так и российских компаний. И отечественные системы не уступают, а в ряде характеристик и превосходят зарубежные, — комментирует Антон Рудов, генеральный директор «Тринити». — Наша компания представлена тремя офисами в России, среди которых — Санкт-Петербург, где и был реализован проект. Параллельно с внедрением наша профессиональная команда инженеров и консультантов провела обучение специалистов поликлиники. Как итог, медучреждение не только получило инструмент для надёжного и резервированного хранения данных, но и сможет эффективно его использовать».