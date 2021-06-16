Сеть магазинов «Винлаб» внедрила программного робота для контроля качества данных во внутренних системах

Сеть магазинов «Винлаб» внедрила роботизированную систему, которая контролирует качество данных во внутренних системах ритейлера — выявляет расхождения, устраняет их самостоятельно или направляет в службу поддержки. С появлением робота «Винлаб» на 90% сократил финансовые потери на кассе, вызванные ошибками данных. За первые два месяца снизилась упущенная прибыль по кейсу «простой товара на полке» — с 1,7 млн руб. до 700 тыс. руб. Сотрудники стали тратить на 90% меньше ресурсов на устранение ошибок. Продукт Set Robot DaCo (сокращённо от Data Consistency) предложила компания CSI.

Супермаркеты «Винлаб» предлагают алкогольные и безалкогольные напитки, в сети 660 магазинов по всей России. Решение автоматизировать контроль данных назрело с общей необходимостью снизить издержки, учитывая рост сети и объемы замены оборудования на кассах и серверах. Нужно было сократить: ресурсы ИТ-отдела на поддержку касс, время персонала магазинов на общение с ИТ, а также сопутствующие финансовые потери. Из-за продаж по ошибочно низкой цене ритейлеры несут прямые убытки, из-за завышенной цены — косвенные, так как она приводит к потере лояльности и оттоку покупателей.

«Винлаб» поддержал идею CSI по внедрению Set Robot и стал технологическим партнёром в проекте. Ритейлер также работает в кассовой системе Set Retail, использует Set Prisma для контроля кассовых операций.

В сентябре 2020 г. к DaCo подключили все кассы сети. Робот контролирует такие данные, как товары, штрихкоды, цены, МРЦ, алкокоды, карты клиентов, клиенты и кассиры. Доставляет данные по продажам до ERP-системы — проверяет сам факт доставки, следит за скоростью и задержками, автоматически устраняет возникшие между системами расхождения. Теперь каждый участник корпоративных процессов (ИТ и отделы, отвечающие за подготовку товара на стороне ERP) оперативно получает в работу данные из своей зоны ответственности.

В результате «Винлаб» исключил 95% инцидентов, связанных с отсутствием товара на кассе или неверной ценой. Работа интерфейса кассы и сервера ускорилась на 5%. Централизованный контроль состояния данных по сети экономит ресурсы ИТ-специалистов, дальнейший рост количества магазинов не потребует от ИТ увеличения ФОТ.

Евгений Шингарев, ИТ-директор сети «Винлаб», сказал: «Данные — основной актив любой компании. В современном мире недооценка их кондиции может нести серьёзную угрозу бизнесу. Оценив собственные данные операционных узлов компании, трудозатраты по поддержанию их целостности и консистентности, мы пришли к выводу, что самое эффективное — передать заботу о них роботу. Перед внедрением DaCo мы с коллегами из CSI составили KPI проекта — и перевыполнили их»

Ефим Бураков, руководитель проекта, компания CSI, сказал: «Внедрение в сети «Винлаб» было одним из первых проектов для DaCo. Благодаря сложившимся доверительным отношениям с командой CSI и готовности со стороны ИТ клиента применять новые технологии, мы проработали и применили все преимущества роботизации работы с данными. Рады, что «Винлаб» получил такие результаты — не только экономию, но и порядок в процессах. Сегодня проект внедрения DaCo занимает 1-2 недели».