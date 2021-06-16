Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах

Western Digital объявила о выходе на рынок нового семейства высокопроизводительных серверов Ultrastar Edge, с помощью которых становится возможным переместить вычислительные операции ближе к точкам генерирования данных, что, в свою очередь, позволит ускорить их обработку, снизить задержку и упростить принятие решений в реальном времени даже при отсутствии подключения к сети.

В современных условиях все более широкого использования 5G, интернета вещей (IoT) и облачных технологий компании и частные лица ожидают, что скорость взаимодействия с их приложениями и уровень производительности будут на высочайшем уровне. Такие ожидания порождают спрос на новые распределенные умные архитектуры за пределами основных ЦОД, которые содействовали бы переработке, анализу и преобразованию данных в непосредственной близости от первичных (оконечных) устройств. Более того, поскольку некоторые корпоративные приложения находятся и работают в невероятно удаленных локациях (пустыни, моря, джунгли и проч.), формируется спрос на решения повышенной прочности для вычислений и хранения данных, которые могли бы функционировать в местах с дорогим, неустойчивым или отсутствующим сетевым соединением.

Разработанные для поставщиков облачных услуг, телекоммуникационных компаний и системных интеграторов серверы Ultrastar Edge легко перевозятся, развертываются и масштабируются в полевых условиях, а также при размещении сервера клиента в аппаратной провайдера («колокейшн»), на производственной площадке или в удаленных ЦОД. В новое семейство входит исключительно прочный, поддерживающий наращивание и удобный в транспортировке сервер Ultrastar Edge-MR для полевых групп военного и специального назначения, работающих в сложных удаленных условиях, и переносной монтируемый в стойку 2U сервер Ultrastar Edge с футляром для транспортировки, предназначенный для размещения в качестве сервера клиента в аппаратной провайдера и в ЦОД, расположенных в непосредственной близости от источника данных. Оба устройства уже сейчас отгружаются в режиме тестирования и доступны для заказа; на открытом рынке они появятся в начале четвертого квартала 2021 г.

«В связи с более широким распространением чувствительных к времени отклика приложений возникла необходимость нарастить вычислительные мощности в периферийных локациях сети. Мы ожидаем, что к 2024 году темпы установки новых серверов рядом с оконечными устройствами увеличатся вдвое, а общее количество серверов, по нашим прогнозам, достигнет пяти миллионов, поскольку их наличие является обязательным условием для создания новых и инновационных продуктов, развития облачных сервисов, удаленных производственно-административных комплексов и сетей доставки контента (CDN) и практически любой вертикальной отрасли, опирающейся на интернет вещей или данные, получаемые с датчиков или от удаленно расположенного оборудования, — отмечает старший аналитик по вычислительным решениям для ЦОД компании Omdia Манож Сукумаран. — В современном мире, мире 5G и интернета вещей, вычисления должны проводиться как можно ближе к источнику появления данных, то есть к устройствам, конечным пользователям и оборудованию, которые генерируют данные, поскольку успех в значительной степени зависит от значений задержки и пропускной способности. Мы приветствуем приход Western Digital в этот сегмент рынка, поскольку отрасль действительно нуждается в надежных продуктах от заслуживающего доверия поставщика».

«От здравоохранения до разведывательных операций, для федерального правительства и других органов власти критической задачей является быстрый сбор информации для извлечения из нее аналитических данных в нужном месте и в нужное время, в том числе в отдаленных уголках сети, — говорит один из основателей Aeon Computing Джефф Джонсон. — Мы с радостью добавили в состав нашего оборудования новый сервер Ultrastar Edge-MR, поскольку соблюдение жестких требований военных спецификаций — это само по себе уже большой успех. Теперь мы можем предоставить безопасное решение на базе устройств повышенной прочности, которое обеспечивает мощный функционал облака практически в любой удаленной точке и в любых тактических условиях по всему миру».

«Будучи технологическом лидером в области хранения данных, мы неизменно нацелены на будущее и заранее думаем о том, какие решения завтрашнего дня мы сможем предложить нашим клиентам, — утверждает вице-президент направления «Платформы для ЦОД» Western Digital Курт Чан. — Мы считаем, что успеху нашего нового семейства серверов Ultrastar Edge будет способствовать целый ряд факторов: увеличение объема данных, создаваемых на периферии сетей, расширение возможностей по извлечению ценной информации из этих данных, значительный объем соответствующего рынка, а также активная инновационная и рабочая деятельность наших клиентов опять же на периферии».

Ultrastar Edge-MR — это прочное и поддерживающее наращивание решение, разработанное и оттестированное в соответствии со стандартом MIL-STD-810G-CHG-1 в части устойчивости к ударам и вибрации и стандартом MIL-STD-461G в части электромагнитных помех. Степень защиты устройства от влаги и пыли соответствует стандарту IP32. Будь то военная операция, поиск в Amazon или анализ данных при геологоразведочных работах на месторождениях нефти и газа, Ultrastar Edge-MR готов к работе в экстремальных условиях. Оба решения Ultrastar Edge оборудованы модулем Trusted Platform Module 2.0, исключающим возможность вскрытия без видимых следов, а их конструкция соответствует стандарту безопасности FIPS 140-2 второго уровня, что создает необходимые условия для хранения, обеспечения безопасности, передачи и распространения чувствительных данных.

В основе каждого решения Ultrastar Edge — надежный высокоскоростной сервер, поддерживающий до 40 ядер с двумя масштабируемыми процессорами Intel Xeon 2 поколения, графический процессор NVIDIA T4 и восемь NVMe SSD-накопителей Ultrastar с общим объемом хранения до 61 ТБ. Это уникальное сочетание обеспечивает высочайшую скорость и дает необходимый объем хранилища для выполнения аналитики в реальном времени, глубинного обучения, тренировки алгоритмов машинного обучения и получения логических выводов и перекодирования видео даже на периферии сети. В устройстве два слота Ethernet — на 50 Гбит и 100 Гбит, служащие для отправки критических данных в облако или в ЦОД при наличии соединения.