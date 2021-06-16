Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы

Cisco представила новое портфолио промышленных граничных маршрутизаторов Catalyst, благодаря которым весь функционал корпоративных сетей реализуется на границе гибко, безопасно и масштабируемо, что необходимо для успешного внедрения интернета вещей (IoT). Уже сегодня, предлагая возможности 5G, устройства позволяют организациям ускорять цифровую трансформацию и производить масштабные подключения промышленных приложений, выбирая различные средства управления, подходящие как для ИТ (Cisco DNA Center и Cisco vManage), так и для OT (Cisco IoT Operations Dashboard и Cisco IoT Field Network Director). Единая архитектура упрощает ИТ/ОТ- взаимодействие, а также внедрение от предприятия до самой границы.

Многие заказчики именно на границе сети ищут возможности обезопасить критичные бизнес-операции и получить влияющие на выручку контекстные данные. Граница разнообразна и может располагаться где угодно — от инженерных подстанций и коммуникаций до автострад и мчащихся по ним автобусов и полицейских автомобилей. Согласно Gartner, 75% данных будут генерироваться в этих граничных средах за пределами дата-центров. Подключив границу к сети и полностью интегрировав граничные данные, бизнес сможет ускорить свою цифровую трансформацию, существенно повысить свою эффективность, качество обслуживания заказчиков и улучшить конечные результаты.

Обычная практика для организаций заключается в раздельном подключении граничных устройств и систем. В каждом случае, будь то подключение торговых терминалов или выносных блоков оборудования, действуют разные требования, отличающиеся от тех, что применяются на предприятии или в филиале. В результате образуется фрагментированная сетевая структура, что ведет к росту уязвимостей и разрозненности данных, которые невозможно объединить. По мере того, как организации ускоряют цифровую трансформацию, им нужен способ упростить управление и безопасность в сети и на периферийных устройствах.

«Только Cisco предлагает сеть от предприятия до промышленной границы с архитектурой, которая объединяет аналитику, автоматизацию и политики безопасности от университетских городков и филиалов предприятий до подстанций, удаленных рабочих мест, парков, подключенных гаджетов и т.д.», — говорит Викас Бутани (Vikas Butaney), вице-президент и генеральный менеджер IoT-подразделения Cisco.

Благодаря интегрированным вычислительным и интеллектуальным возможностям для создания бизнес-приложений и поддержке решений на границе портфолио новых промышленных маршрутизаторов Cisco Catalyst станет инструментом реализации граничных инноваций в любых проектах.

Три новых промышленных 5G-маршрутизатора Catalyst для безопасного подключения мобильных и фиксированных ресурсов. Эти маршрутизаторы на базе Cisco IOS XE, дополняя Cisco Catalyst IR1101, предназначены для расширения корпоративной сети и SD-WAN от сегмента предприятия до границы. Такая единая архитектура дает в распоряжение ИТ-служб согласованный инструментарий, устраняет необходимость тренингов по новым устройствам и технологиям и повышает безопасность.

Новые шлюзы Cisco IoT для массового подключения внутри и вне зданий. Недорогие, идеально подключающиеся к облаку шлюзы с облачным управлением Cisco IoT Operations Dashboard не требуют сложной настройки: чтобы подключить ранее неподключенные ресурсы достаточно включить питание.

Для адаптации к переменам в конкурентной среде, повышения эффективности и работы в условиях пандемии бизнесу необходимы данные и маневренность. Потребность в данных означает рост числа подключенных устройств и поддерживаемых приложений. С наращиванием темпов внедрения 5G, Wi-Fi 6 и других новых технологий неизбежен взрывной рост подключенных устройств во всем мире — и готовить границу к этим переменам нужно уже сейчас.

Новое портфолио предлагает масштабируемую, гибкую и безопасную адаптацию к технологическим переменам и новым подключаемым приложениям. Чтобы использовать преимущества технологий 5G, а также тех, что придут ей на смену, заказчику достаточно установить новый модуль с минимальным перерывом на модернизацию. В портфолио входят различные модули, включая 5G и LTE для публичных и частных сотовых сетей, приложения для обеспечения общественной безопасности, такие, как FirstNet, DSL и Wi-SUN, кроме того, предусмотрена модернизация памяти. Заказчики также получили возможность апгрейда центрального процессора и аккумуляторов в полевых условиях.

«Заказчики хотят, чтобы наше оборудование функционировало в промышленной среде 7-10 лет, поэтому все портфолио - модульное, и заказчики смогут адаптировать оборудование и защищать сетевые инвестиции», — добавляет Викас Бутани.

Конвергенция промышленных и корпоративных сетей ведет к росту числа подключенных активов на границе. Одновременно расширяется горизонт атак и растут риски уязвимости, что усложняет работу служб информационной безопасности. Чтобы управлять ИТ- и ОТ-безопасностью без создания раздельных структур, которые ограничивают возможности защиты ОТ-ресурсов, организациям нужна единая стратегия кибербезопасности.

В основе портфолио промышленных маршрутизаторов Catalyst лежит передовая архитектура кибербезопасности Cisco, которая обеспечивает целостный подход к оценке состояния, политикам и действиям от предприятия до границы. Технология Cisco Cyber Vision обеспечивает полную видимость происходящего для подключенных на границе промышленных систем управления. Cyber Vision обеспечивает кибербезопасность промышленных сетей, позволяя службам безопасности выявлять угрозы с учетом операционного контекста и давая возможность организациям строить конвергентную стратегию отражения ИТ/ОТ угроз без необходимости приобретения нового оборудования у новых вендоров.

Новые промышленные маршрутизаторы Cisco Catalyst будут доступны в июне.