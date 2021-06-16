Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования

Autodesk стремится сделать технологию генеративного дизайна Fusion 360 доступной для большего числа инженеров и дизайнеров, работающих над решением самых разных задач.

«Благодаря тому, что сегодня компьютеры выполняют рутинные вычисления, дизайнеры могут посвящать больше времени творческим задачам и достигать лучших результатов. Мы рады, что теперь мы можем дать дизайнерам и инженерам более широкие возможности для экспериментов с генеративным дизайном», - отметил Стивен Хупер (Stephen Hooper), вице-президент Autodesk.

Теперь пользователи могут оформить расширенную подписку на Fusion 360 за $200 в месяц или $1600 в год. Данная подписка дает возможность проводить неограниченное количество генеративных исследований и доступ к каждому результату проектирования в течение всего срока действия подписки. В том числе доступна опция оплаты фиксированной суммы за проект.

За годы, прошедшие с момента выпуска решения для генеративного дизайна, специалисты Autodesk повысили эффективность программного обеспечения, оптимизировали его работу в облаке и, благодаря вкладу сообщества, стали лучше понимать, как клиенты компании используют данный инструмент. Начиная от бионической перегородки Airbus до шагающего автомобиля Elevate от Hyundai, включая более легкие и прочные детали велосипедов SRAM, генеративный дизайн помог ускорить как футуристические, так и практические проекты клиентов компании. Опыт и знания Autodesk позволяют значительно расширить доступ к технологии и дать возможность более широкому кругу пользователей увидеть результаты, которых можно добиться благодаря использованию технологии генеративного дизайна. С самого начала компания Autodesk следовала своей концепции - предоставить проектным командам любого размера и с любым бюджет доступную возможность изучения этой технологии, и тем самым принести пользу всему сообществу.