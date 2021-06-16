«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine

«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс проверки документации по лизинговой сделке для розничных клиентов. Новый сервис сократил время на проверку документа и исключил риск внесения несогласованных изменений в документы на этапе подписания.

Компания «Альфа-лизинг» внедрила микросервис Comparator – инструмент для автоматического сравнения документов, поступивших от розничных клиентов и партнеров. Сервис выявляет изменения в тексте, помогая исключить подписание некорректной версии документа.

Comparator можно легко подключить к любой системе компании, что позволяет использовать его в параллельных процессах. Например, для быстрого масштабирования функции сравнения при увеличении количества документов.

Решение разработано с использованием платформы Abbyy Fine Reader Engine – ИТ-партнера «Альфа-лизинга».

Компания ежедневно работает с большим потоком договоров от клиентов, партнеров и исполнителей услуг. В согласовании документов, помимо стандартных инстанций, участвует отдел корпоративного контроля. Сотрудники вручную проверяют документы на наличие несогласованных изменений и «заливают» текст на корпоративную подложку перед отправкой на подпись. Этот процесс занимал до одного рабочего часа.

После внедрения инструмента Comparator «Альфа-лизинг»: сократил время сверки документа до нескольких минут; исключил возможность ошибки в документе при ручном сравнении; сократил трудозатраты на верификацию документов; исключил процесс заливки на подложку внутри компании.

«При поиске нужного решения мы опирались на его качество, скорость и совместимость с ИТ-системами «Альфа-лизинга». Наиболее подходящим оказалась разработка на базе движка Abbyy. Вендор помог доработать решение: всего за месяц у нас появился готовый микросервис, «обернутый» в Docker, который мы можем легко встраивать в любые процессы, быстро масштабировать, распараллеливать нагрузку. И самое главное – стали еще на час быстрее для наших клиентов», – сказал Артем Косолапов, ИТ-директор ГК «Альфа-лизинг».