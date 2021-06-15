CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Облака
|

Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform

Softline создала и интегрировала для компании Institute of Sales Activity Statistics (Казахстан) решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Microsoft Azure, служб Powerplaform и Microsoft 365, позволяющее заказчику осуществлять мониторинг и анализ работы мерчендайзеров в торговых точках со всего Казахстана.

Institute of Sales Activity Statistics – компания, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях, имеющая 17 офисов в регионах Казахстана. Перед заказчиком стояла задача максимально минимизировать человеческий фактор при сборе и обработке данных с торговых точек, расположенных на территории страны, ускорить процесс, повысить качество получаемой отчётности, и как итог, сократить временные издержки при широкой географии офисов.

Для реализации проекта ISAS выбрала команду Softline. С помощью инструментов, предоставляемых в Powerapps, было разработано мобильное приложение, используемое полевыми сотрудниками для сбора информации. Для организации бизнес-процессов применяется служба Microsoft Power Automate, которая позволяет подключаться к сервисам Azure (например, Custom Vision для распознавания и классификации изображений, Azure Blob Storage для их хранения, Azure Functions для их обработки) и к службам M365 (Sharepoint Online).

По результатам тестового сравнения продуктов различных вендоров, которое было проведено перед внедрением, решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Azure и служб Powerplaform, по мнению руководства компании, оказалось самым оптимальным. В итоге компания ISAS интегрировала решение во всех офисах в проектах, занимающих 80% объема работ. Для этого была подключена команда консультантов Softline, а также собственные аудиторы и менеджеры. В дальнейшем компания планирует охватить 100% собственных проектов, снизить затратную часть на сопутствующие цели, повысить качество отчётов, а также увеличить оборот в 2021 г. в два раза по сравнению с 2020 г.

Генеральный директор ISAS Александр Романов сказал: «Силами сотрудников и специалистов компании Softline в Казахстане было реализовано решение ISAS Pro 2.0 на базе сервисов Azure и служб Powerplaform компании Microsoft, позволяющее нам собирать информацию о состоянии товаров на полках в торговых точках со всего Казахстана. Наши полевые сотрудники, приходя в торговую точку, могут делать снимки товаров на полках, которые затем отправляются на сервис Custom Vision для распознавания и классификации на основе работы искусственного интеллекта. После этого данные собираются в списках SharePoint Online, откуда в дальнейшем поступают на обработку нашими специалистами. Для реализации этого решения мы провели большую работу по обучению модели в сервисе Custom Vision. С помощью инструментов, предоставляемых в Powerapps, было разработано мобильное приложение, используемое полевыми сотрудниками для сбора информации. Для организации бизнес-процессов применяется служба Microsoft Power Automate, позволяющая подключаться к сервисам Azure (например, упомянутый Custom Vision для распознавания и классификации изображений, Azure Blob Storage для их хранения, Azure Functions для их обработки) и к службам M365 (SharePoint Online). Наиболее привлекательным в данном проекте для нас является то, что мы можем самостоятельно, без привлечения дорогостоящих программистов, изменять существующие или создавать новые приложения, интегрированные с другими службами, которые мы используем в работе. Это ускоряет наши процессы, делает бизнес гибким и готовым к любым изменениям».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса

Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО

Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»

Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе
Показать еще