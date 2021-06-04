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ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

Страховой Дом ВСК и российский разработчик ИТ-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк и президент ГК SELDON Илия Димитров приняли участие в церемонии подписания соглашения на полях Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК SELDON.

ВСК обеспечит качественной страховой защитой и сопровождением клиентов ГК SELDON, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования в рамках имеющихся у ВСК компетенций и экспертизы.

ГК SELDON займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК SELDON будут внедрены в ВСК.

По словам Илии Димитрова, до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде. «С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути — из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень», — отметил президент ГК SELDON Илия Димитров.

Эльяс Касми

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