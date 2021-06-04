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Университет Иннополис и ГК «Иннотех» подписали соглашение о развитии совместных технологических проектов

Основные пункты сотрудничества:

создание и развитие, в том числе кадровое обеспечение, выделенного центра разработки, представляющего ГК «Иннотех»;

создание и внедрение решений в области больших данных и технологий искусственного интеллекта;

совместное участие в программах государственной поддержки научных исследований и разработок, в том числе в национальных программах «Цифровая экономика» и федеральном проекте «Искусственный интеллект»;

создание образовательного контента для Цифровой Академии, в том числе разработка и совершенствование технической и методической документации;

обучение, стажировка и повышение квалификации специалистов.

«С первого дня наш ИТ-вуз работает в тесной связке с бизнесом. Мы актуализируем свои образовательные программы благодаря обратной связи от представителей индустрии, ведем научно-исследовательские проекты, занимаемся разработкой под заказ, консультируем и проводим стратегические сессии по вопросам цифровизации. Наша сила — в партнерах. Я уверен, что начинающееся сотрудничество с группой компаний “Иннотех” заметно усилит потенциал нашего университета и откроет новые перспективные направления для реализации совместных проектов», — отметил Кирилл Семенихин, директор Университета Иннополис.

«Мы рады сотрудничеству с Университетом Иннополис, так как у нас общая миссия — развитие технологического потенциала наших организаций и рынка в целом. Наше взаимодействие в первую очередь направлено на создание совместных инновационных проектов и технологической образовательной базы для поддержки ИТ-талантов. Мы уверены, что использование новейших технологий в обучении поможет трансформировать образование и повысить квалификацию специалистов», — сказал генеральный директор ГК «Иннотех» Игорь Калганов.

Эльяс Касми

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