Mail.ru Group стала цифровым партнером СИБУРа

Mail.ru Group и СИБУР заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В планах СИБУРа - развитие цифровых сервисов для клиентов и сотрудников, внедрение искусственного интеллекта для повышения качества принятия решений, а также модернизации ИТ-инфраструктуры.

СИБУР и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в области создания и развития цифровых и платформенных решений, а также технологий модернизации корпоративного ИТ-ландшафта.

«За три года цифровой трансформации в СИБУРе мы смогли значительно улучшить ключевые производственные и бизнес-процессы за счет современных технологий, повысить безопасность на производстве и сделать нашу работу комфортнее и эффективнее. Впереди нас ждут новые задачи по развитию цифровых сервисов для клиентов и сотрудников, применения искусственного интеллекта для повышения качества принятия решений, а также модернизации ИТ-инфраструктуры. Мы ожидаем, что наше сотрудничество с Mail.ru Group позволит нам расширить возможности за счет применения новых высокотехнологичных решений и повысить скорость технологической модернизации», – сказала Алиса Мельникова, генеральный директор СИБУР Диджитал.

«Мы уверены, что наши решения, экспертиза и опыт помогут СИБУРу открывать новые горизонты в цифровизации производства и бизнеса. Сотрудничество позволит нам развивать компетенции в области промышленной цифровизации, проводить технологические эксперименты на ранних стадиях и развивать экспертизу», – отметил управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев.