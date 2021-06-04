Altos Computing представила сервер Altos BrainSphere R685 F5 на базе видеокарт Nvidia RTX A6000

Altos Computing представила новый сертифицированный Nvidia сервер Altos BrainSphere R685 F5. Система может быть оснащена двумя процессорами AMD EPYC 7763, двумя сетевыми адаптерами Nvidia ConnectX-6 и четырьмя видеокартами Nvidia RTX A6000 на базе архитектуры Nvidia Ampere. Сервер получил оптимальную по производительности, управляемости, масштабируемости и безопасности конфигурацию компонентов, что подтверждают результаты тестов Nvidia. Новинка поможет исследовательским центрам и коммерческим организациям в осуществлении визуальных вычислений, проведении симуляций и обработке нагрузок в сфере AI/DL (искусственного интеллекта и глубокого обучения).

Altos aiWorks — это вычислительная система AI/DL, которая включает в себя ПО для управления вычислительными ресурсами (Altos Accelerator Resource Manager, AARM). Его использование помогает упростить процесс обучения новых разработчиков в сфере AI/DL. Также в этой сфере крайне велика роль мощных серверов для проведения вычислений. Altos Computing для решения подобных задач предлагает сервер Altos BrainSphere R685 F5, который поддерживает установку до восьми видеокарт Nvidia. Благодаря видеокартам Nvidia RTX A6000 Altos aiWorks помогает ускорить обучение ИИ и обработку моделей данных. 48 ГБ видеопамяти позволяют быстро обрабатывать большие объёмы данных и графики.

Ожидается, что в 2024 г. мировой рынок граничных вычислений достигнет $250,6 млрд, а его совокупный годовой темп роста составит 12,5%. Периферия инфраструктуры со временем получает всё больше входящих данных, но их анализ должен проводиться в её ядре. Поэтому для перемещения больших объемов данных, обрабатываемых этими рабочими нагрузками, необходима безопасная, надёжная и высокоскоростная сеть. И именно для построения таких сетей идеально подходят серверы Altos BrainSphere.

Сервер Altos BrainSphere R685 F5 прошёл ряд сертификационных тестов и соответствует всем требованиям Nvidia к разработке подобных систем. Являясь частью платформы Nvidia EGX, сервер позволяет предприятиям справляться с требовательными рабочими нагрузками, включая задачи из сферы ИИ. Также новинка помогает в организации эффективной совместной работы с удалённым доступом и обработке графики в Nvidia Omniverse Enterprise.

Altos Computing — поставщик решений технологий в сфере ИИ и облачных вычислений. Компания обладает обширным опытом в области программного и аппаратного обеспечения, и применяет его для производства уникальных систем с поддержкой новейших технологий. Благодаря новым серверам, недавно прошедшим сертификацию Nvidia, Altos готова помочь клиентам преодолеть любые трудности, связанные с вычислениями и повысить их производительность.

«Основная задача Altos — это предоставлять нашим клиентам инновационные и интеллектуальные технологические решения. Мы рады сотрудничать с компанией Nvidia и вывести на рынок сертифицированные Nvidia системы. Они помогут компаниям более эффективно справляться с рабочими нагрузками в сфере вычислений, повысив их производительность, управляемость, масштабируемость и уровень безопасности», — отметил Джеки Ли (Jackie Lee), президент Altos Computing.