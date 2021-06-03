«ВымпелКом» и ГК «Автодор» заключили соглашение об обеспечении скоростных дорог телеком-инфраструктурой

В первый день Петербургского международного экономического форума Госкомпания «Автодор» и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

По условиям соглашения, ГК «Автодор» прорабатывает вопросы обеспечения размещения антенно-мачтовых сооружений, организации подъездов к ним, проведения электроэнергии к телеком-объектам на всей протяженности скоростных автодорог, а ПАО «ВымпелКом» прорабатывает вопрос размещения на построенной инфраструктуре оборудования связи. Документ также предусматривает взаимодействие сторон при подключении к ВОЛС.

«Современные темпы технологического прогресса создают в России благоприятные условия для цифровой трансформации транспортной инфраструктуры. Это позволит игрокам рынка применять современные методы контроля и управления в наземной логистике и оптимизировать расходы на грузовые перевозки. Кроме того, наше партнерство с ГК «Автодор» позволило бы увеличить качество покрытия сотовой связи вдоль федеральных трасс — преимущество, которое в полной мере смогут ощутить на себе во время путешествий гости и жители нашей страны», - сказал Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».