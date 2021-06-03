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«УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации на складе АО «Уралэлектромедь»

«УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на складе импортного оборудования №2 центрального склада АО «Уралэлектромедь». Сотрудники компании заново спроектировали, выполнили монтаж и пуско-наладку системы.

«Были обновлены кабельные линии, установлено современное оборудование — линейные и дымовые извещатели и оповещатели, шкаф управления с контроллером и сопутствующим оборудованием, ручные извещатели таблички «Выход», блок индикации. Новая система эффективней срабатывает при пожаре», — сказал руководитель проектов «УГМК-Телеком» Александр Силин.

С учетом того, что на складе появились дополнительные бытовые помещения сотрудники компании спроектировали новую систему и демонтировали старую, закупили оборудование, выполнили монтаж и провели его пуско-наладку.

Установка систем проводилась в рамках системной работы по обновлению оборудования на предприятии АО «Уралэлектромедь» в соответствии с новыми требованиями к пожарной безопасности.

Эльяс Касми

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