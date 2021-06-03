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«Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации

«Почта России» и технологическая компания Mastercard будут вместе внедрять инновационные платежные технологии для клиентов «Почты России» и развивать сервисы для электронной коммерции. На Петербургском международном экономическом форуме соответствующий двусторонний документ подписали генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Компании договорились:

Развивать сервис безналичных денежных переводов, включая международные;

Исследовать возможности применения технологии токенизации в онлайн-сервисах «Почты России», а также сервиса для безопасного хранения карт и быстрой оплаты Masterpass;

Улучшать клиентский опыт и увеличивать лояльность клиентов с дополнительными возможностями и предложениями для держателей карт Mastercard в России.

Эльяс Касми

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