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ПАО «КамАЗ» и фирма «1С» заключили соглашение о расширении сотрудничества

2 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Андрей Максимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев заключили соглашение о расширении сотрудничества, основными целями которого являются перевод информационных систем «КамАЗ» на флагманское решение нового поколения «1С:Корпорация», развитие практик применения решений «1С» и их функциональных возможностей, тиражирование этих решений на предприятиях группы «КамАЗ» и их интеграция в единую цифровую платформу управления.

Предпосылками расширения сотрудничества послужили многолетний позитивный опыт использования программных продуктов «1С», которые используются более чем на 8000 рабочих местах предприятий группы «КамАЗ», а также необходимость решения управленческих задач на новом технологическом и методологическом уровне. Развитие сотрудничества должно способствовать переходу «КамАЗ» на флагманскую систему нового поколения «1С:Корпорация», учитывающую требования крупных машиностроительных предприятий, промышленных холдингов и групп компаний.

Основные направления сотрудничества «КамАЗ» и «1С»:

Функциональное и методическое развитие решений «1С» для корпоративного рынка с учетом опыта эксплуатации информационных систем «КамАЗа».

Совместная разработка методологии и практик перехода с решения предыдущего поколения «1С:Управление производственным предприятием» на современную систему «1С:ERP Управление предприятием», для последующего применения как на предприятиях группы «КамАЗ», так и в других крупных организациях

Расширение функциональных границ применения решений, входящих в комплекс «1С:Корпорация», в рамках задач цифровизации корпоративных инструментов управления предприятий группы «КамАЗ», создание «дорожной карты» интеграции решений «1С» в общий стек цифровых технологий «КамАЗа».

Планируется, что новая информационная система «КамАЗа» будет полностью передана в промышленную эксплуатацию в 2022 г.

Эльяс Касми

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