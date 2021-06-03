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На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и «Национальная инжиниринговая корпорация» займутся внедрением цифровой платформы для промышленного инжиниринга на предприятиях холдинга. Решение позволяет повысить эффективность реализации инвестиционных программ и управления проектами по капитальному строительству. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом в рамках ПМЭФ-2021 поставили генеральный директор АО «НИК» Алексей Трошин и генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Стороны договорились о долгосрочном партнерстве в области внедрения Национальной инжиниринговой платформы (НИП) на предприятиях «Росэлектроники» с целью повышения эффективности реализации инвестиционной программы холдинга. Соглашение также предусматривает совместное развитие платформы с учетом потребностей предприятий и интеграцию действующих решений, разработанных организациями Госкорпорации Ростех.

НИП – комплексное решение для управления данными на объектах капитального строительства, разработанное АО «НИК» при поддержке Минпромторга России. За счет сквозной цифровизации решение дает возможность управлять проектами по возведению новых и модернизации имеющихся производственных мощностей на всех этапах: от предынвестиционного анализа до введения объектов в эксплуатацию.

Платформа имеет модульную структуру и на текущий момент включает сервисы организации управления проектной деятельностью компании в едином цифровом пространстве, сервисы автоматизации ведения инженерного документооборота на строительной площадке, модуль автоматизированного контроля строительства и модуль работы с BIM моделью объекта посредством собственного ПО. Модули могут использоваться как отдельно друг от друга для решения специализированных задач, так и совместно на базе разработанной интеграционной платформы для комплексного сопровождения проекта.

Помимо этого, подписанный документ предполагает разработку механизма проектного финансирования, лизинговых и факторинговых моделей, сервисных контрактов, контрактов жизненного цикла, государственно-частного партнерства и концессионных соглашений с целью привлечения дополнительного финансирования в проекты, реализуемые сторонами соглашения.

Эльяс Касми

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