«Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о расширении сотрудничества с Республикой Бурунди. Партнер по дистрибуции «Мой офис» в странах Африки компания Independence.digital и бурундийская ИТ-компания, интегратор INGO Tech s.a.r.l. заключили договор, в рамках которого будут поставлены лицензии российского офисного ПО на сумму около 220 млн руб. ($3 млн).

Согласно договору, в течение пяти лет заказчику, в зависимости от его потребностей, будут переданы лицензий «Мой офис Стандартный» и «Мой офис Профессиональный». Приобретенное офисное ПО будет установлено на национальных серверах Республики Бурунди. Закупка российских программ позволит укрепить цифровую независимость страны и поможет организовать безопасное хранение электронных документов и файлов. При этом будет обеспечен полный контроль над пользовательскими данными.

«Мой офис» развивает деловые отношения с Республикой с 2019 г., когда компания объявила о поставке 300 лицензий «Мой офис Профессиональный» правительству Бурунди. Тогда для российского разработчика это был первый международный контракт.

«Республика Бурунди уже два года успешно использует российское ПО. Несколько высших должностных лиц государства прошли обучение в сертифицированном учебном центре в России и в совершенстве овладели офисным софтом. Решение о расширении сотрудничества было принято на основе позитивного опыта эксплуатации российского офисного ПО и высокой оценки его надежности», – сказала генеральный директор INGO Tech Россалин Камариза.

«Цифровизация стран Африканского континента идет семимильными шагами и оказывает прямое влияние на их экономическое благополучие. Так, по оценкам независимых аналитических агентств, активное внедрение современных технологичных продуктов приведет к увеличению ВВП региона к 2025 г. на $148–318 млрд, – сказал генеральный директор «Мой офис» Дмитрий Комиссаров. – Контракт на поставку ПО «Мой офис» показывает, что правительство Республики Бурунди заботится не только об экономическом развитии своей страны, но и уделяет большое внимание безопасности используемых цифровых решений. В свою очередь для компании «Мой офис» эта коммерческая поставка в условиях пандемии и замедления многих международных процессов – важная веха в укреплении своих позиций на глобальном рынке и яркий пример высокого экспортного потенциала российских ИТ-решений».