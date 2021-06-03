Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России

Microsoft в России, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС и поставщик корпоративных приложений SAP в СНГ договорились о трехстороннем сотрудничестве по развитию облачного рынка в России. Соответствующее соглашение о намерениях подписали генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов, президент Microsoft в России Кристина Тихонова и президент МТС Вячеслав Николаев.

Цель сотрудничества – ускорить модернизацию российского бизнеса и повысить его эффективность. SAP, МТС и Microsoft объединят технологии и экспертизу, чтобы дать возможность компаниям оптимизировать затраты на ИТ и быстрее внедрять новейшие облачные решения SAP на базе Microsoft Azure Stack и расположенной в России облачной инфраструктуры МТС.

Соглашение предполагает работу в следующих направлениях: формирование объединенной команды экспертов, призванной обеспечить развертывание облачных решений на базе бизнес-приложений SAP, технологий Microsoft и облачных технологий CloudMTS; совместное развитие и расширение гибридной инфраструктуры Microsoft Azure Stack в дата-центрах МТС для размещения новейших решений облачного портфеля SAP в России, чтобы обеспечить потребности компаний в масштабируемых сервисах лидера мирового рынка корпоративных приложений с использованием ИТ-мощностей одного из крупнейших российских облачных провайдеров CloudMTS; совместная реализация пилотных проектов для российских компаний, которые смогут получить доступ к самым современным инструментам для управления бизнес-процессами и сервисам для их кастомизации и интеграции на базе приложений SAP, семейства технологий Microsoft Azure Stack и облачного бизнеса МТС.

Планируется, что в рамках трехстороннего сотрудничества SAP в СНГ будет развивать возможность запуска своих новейших приложений на платформе Microsoft Azure Stack, Microsoft в России – осуществлять архитектурно-технологическую поддержку этой возможности, а облачный провайдер CloudMTS обеспечит запуск и инфраструктурную основу будущих проектов, а также технологическую поддержку клиентов в гибридной облачной среде.

Заключение меморандума стало продолжением глобального сотрудничества Microsoft и SAP, о котором было объявлено в ноябре 2017 г., а также партнерства Microsoft с МТС в области предоставления корпоративным клиентам гибридных облачных сервисов на базе Microsoft Azure Stack из дата-центров МТС, размещенных на территории России.

«Для SAP крайне важно обеспечить нашим клиентам максимально подходящие условия для цифровой трансформации. Поэтому мы совместно с Microsoft и МТС хотим предложить российскому рынку современные технологические решения, способствующие развитию их бизнеса. Использование новейших решений SAP на базе семейства технологий Microsoft Azure Stack из облака CloudMTS несет ряд преимуществ. В частности, позволяет ускорить переход на самые современные технологии за счет мгновенной доступности инфраструктуры для внедрения, локализованной в России», – сказал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

«Сотрудничество таких технологических лидеров как МТС, SAP и Microsoft позволит предоставить российскому бизнесу самые востребованные в мире технологические решения. Крупные предприятия – в первую очередь, из сфер промышленности, финансов и ритейла – смогут быстрее и проще реализовывать комплексные цифровые проекты на основе разработанных совместно участниками соглашения бизнес-инструментов. Развитие решений глобальных игроков в облачной инфраструктуре МТС придаст дополнительный стимул цифровизации целого ряда отраслей экономики нашей страны», – отметил Вячеслав Николаев, президент МТС.

«Успех нашей компании напрямую зависит от успеха наших заказчиков. Именно поэтому для нас так важно партнерство с SAP и МТС: совместно мы сможем обеспечить российские компании новейшими облачными инструментами по управлению предприятием на базе семейства технологий Microsoft Azure Stack из облака МТС. Это даст им возможность серьезно сократить капитальные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержания современных ERP-систем, значительно ускорить их развертывание, легко конфигурировать их в зависимости от задач, а также дорабатывать в соответствии с бизнес-логикой организации», – сказала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.