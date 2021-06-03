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Mail.ru Group займется развитием технологий для городской экосистемы в Иннополисе

Mail.ru Group и Иннополис стали стратегическими партнерами: они будут совместно воплощать инициативы в области цифровой трансформации. Цель партнерства — развивать город и регион, делать жизнь жителей комфортнее и удобнее, в том числе при пользовании государственными услугами и медициной.

Одним из направлений сотрудничества Mail.ru Group и Иннополиса станет цифровизация государственных и муниципальных услуг, а также функций органов местного самоуправления. Компания предоставит городу свои технологии для автоматизации работы администрации, развития и поддержки онлайн-проектов в этой сфере. Благодаря этому жителям станет проще получать необходимые услуги и информацию.

Также Mail.ru Group поможет внедрить цифровые решения в сферу здравоохранения, чтобы жителям Иннополиса было удобнее следить за здоровьем и получать своевременную помощь. Цифровизирована будет и сфера социальной защиты.

В рамках популяризации ИТ-профессий и развития сообщества специалисты Mail.ru Group будут проводить в Иннополисе хакатоны, лекции и другие образовательные мероприятия. А на базе вузов и других учебных заведений города заработают курсы подготовки ИТ-специалистов разных направлений.

Ранее партнером Иннополиса стал образовательный портал GeekBrains. Резиденты Иннополиса могут в рамках программы поддержки стартапов Startup Service Pack получить от платформы грант в размере 100 тыс. руб. (можно использовать на оплату курсов по десяткам востребованных ИТ-специальностей), скидку 45% на обучение на курсах, а также помощь преподавателей-практиков в решении бизнес-задач.

Эльяс Касми

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