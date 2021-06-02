Центр исследований и разработок холдинга РЖД представил свои проекты вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Центр разработок и внедрения цифровых компетенций холдинга РЖД в Сочи. Вице-премьер ознакомился с проектами компании в области цифровых технологий.

В центре ведут работу над проектами и продуктами, нацеленными на импортозамещение в области ИТ, а также цифровизацию железнодорожной отрасли. В лаборатории тестирования осуществляется адаптация программного обеспечения (ПО) российских разработчиков под отраслевые производственные процессы.

«Импортозамещение на основе отечественного конкурентоспособного ПО – основная задача, заложенная в нацпрограмме «Цифровая экономика». «Российские железные дороги» активно включены в процесс цифровизации, занимают лидирующие позиции. Компания успешно реализует собственную стратегию цифровой трансформации, к сентябрю этот документ будет обновлен с учетом правительственных директив и с особым акцентом на импортозамещение программного обеспечения. В течение последних трех лет лаборатории отраслевого центра РЖД совместно с центрами компетенций активно внедряют отечественные ПО и собственные разработки. Только в 2020 г. на них перешло более 277 тыс. пользователей информационных систем холдинга. Текущий уровень компетенций специалистов и степень зрелости софта позволяет масштабировать такие решения в другие компании и даже отрасли», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьеру была представлена собственная разработка «Российских железных дорог» – платформа корпоративного хранения данных. Она является базовым компонентом для проектов и систем бизнес- и предиктивной аналитики на основе технологий работы с большими данными с использованием искусственного интеллекта. На ней уже реализованы предиктивный анализ отказов узлов грузовых вагонов, управленческая аналитика социально-кадрового блока и начальников железных дорог, а также разрабатываются инструменты автоматического распознавания дефектоскопических лент с использованием нейронных сетей.

«Мы рассмотрим вопрос регистрации созданной компанией платформы корпоративного распределенного хранения больших данных и других разработок в реестре ипортозамещенного ПО, чтобы расширить этот опыт. Кроме того, на встрече принято решение, что совместно с ОАО «РЖД» мы будем определять инструменты, необходимые для завершения импортозамещения ПО до 2024 г.», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Работа отраслевого центра направлена и на повышение квалификации специалистов железнодорожной отрасли. Например, в лаборатории виртуальной реальности создан виртуальный мобильный учебный класс, который позволяет отрабатывать практические навыки по различным специальностям. Причем, мобильность и простота установки позволяют организовать обучение в любом месте.

«Стратегия цифровой трансформации является для нас драйвером развития. Мы постоянно совершенствуем технологии и рабочий процесс, – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. – Это невозможно без специальной подготовки кадров, поэтому мы продолжим обучать работников. В 2022 г. на базе нашего сочинского центра начнет работу отраслевой центр цифровых компетенций. Совместно с университетом «Сириус» и представителями его уникальной экосистемы центр примет участие в оценке и развитии цифровых компетенций работников РЖД».