СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE

ГК «Корус Консалтинг» перевела СТД «Петрович» на новую версию WMS, которая заложила основу для развития логистических процессов и, как следствие, дальнейшей экспансии крупнейшего DIY-ритейлера страны. Платформа Manhattan SCALE стала производительнее, улучшила пользовательский опыт благодаря удобному интерфейсу и возможности работы в системе с любого портативного устройства. Более того, теперь пользователи формируют индивидуальные аналитические отчеты самостоятельно прямо в WMS.

Развитие СТД «Петрович» неразрывно связано с ИТ и инновациям. Так, чтобы эффективно управлять складскими процессами, компания более пяти лет назад внедрила WMS Manhattan SCALE. Несмотря на трехкратный рост бизнеса, платформа масштабировалась вместе с ним и продолжала эффективно работать. Чтобы текущий ИТ-ландшафт не ограничивал планы розничной сети и поддерживал растущую нагрузку на склады, ритейлер решил обновить окружение.

Последние годы «Петрович» проводил поэтапную реновацию складского оборудования, окружения, серверной архитектуры, а для следующего этапа модернизации – обновления WMS до последней версии – пригласил «Корус Консалтинг», официального поставщика решений Manhattan и партнера СТД «Петрович» с 2015 г.

Перед специалистами ИТ-компании стояла задача перейти на последнюю версию WMS быстро, при этом максимально сократить количество модификаций, используя все возможности нового инструмента «из коробки». Благодаря гибкой методологии реализации проектов и высокотехнологичной архитектуре решения, «Корус Консалтинг» модернизировала систему в кратчайшие сроки. Новая версия платформы позволила отказаться от большинства доработок в пользу стандартных возможностей.

Модернизация сделала работу сотрудников удобнее: интерактивные веб-интерфейсы позволяют просматривать всю информацию о запасах и статусах отгрузок, статистику и отчеты с любых устройств, при этом сама настройка осуществляется аналогично предыдущей версии платформы. Это позволило СТД «Петрович» подключить пользователей к обновленной WMS без дополнительного обучения. Кроме того, ритейлер получил возможность самостоятельно дорабатывать интерфейсы без участия внешних разработчиков.

В планах СТД «Петрович» – внедрить мобильное приложение SCALE Mobile для менеджеров РЦ. У каждого пользователя будет свой уровень доступа к информации со смартфона, чтобы все необходимые показатели были под рукой. Ритейлер также продолжит развитие единого портала аналитической отчетности для сотрудников центрального офиса. Платформа обладает широкими возможностями визуализации, гибкими настройками дашбордов и позволяет быстро настраивать индивидуальные отчеты для сотрудников. Благодаря этому бизнес сможет отслеживать все показатели и оперативно принимать взвешенные решения, чтобы быть успешным на динамично меняющемся рынке.